Fondue statt Glacé: «Wir haben gezögert, aber nur ganz kurz» Über 13'000 Lauffreudige lächelten am 42. Luzerner Stadtlauf trotz Wasserlachen tapfer – und schworen allesamt: «Wir kommen nächstes Jahr wieder. Erst recht!» Roland Bucher

Über den Daumen gepeilt: 5000 der grossen Läuferschar kam heil davon. Also genau genommen: nur mit ein paar Spritzern. Oder nassen Socken. Aber ohne Schneehäubchen. Dass Petrus und Frau Holle an diesem tristen Samstag ihre meteorologischen Schlupflöcher immerhin exakt dann einbauten, als die Kids, im Gruppenrudel oder mit dem erwachsenen Vorbild – unter ihnen Urgrosseltern!, wie Speakerlegende Walter Burkard betonte – unterwegs waren, ist den beiden Stadtlauf-Patronen hoch anzurechnen. Denn: Bei der Konsultation des Wetterapps, gesteht Andreas Seiler, da habe man am Morgen schon ganz kurz überlegt und gezögert. Doch die familieninterne Grundsatzdiskussion war, nach dem Motto «Wer A sagt, sagt auch B», von kürzester Dauer. Andreas, seine Partnerin Eveline, Lionel (7), Marius (4) und Celine (2) packten die wärmere Version des Lauftenues ein, nahmen den Weg von Rothenburg in die Stadt unter den öV: «Jetzt sind wir hier und haben nichts als Spass», beteuerte Eveline.

Familie Seiler schon das fünfte Mal am Start

Die Seilers repräsentieren die Stadtlauf-Musterfamilie: Freude am Laufsport mit der schönen erzieherischen Herausforderung, bei den Kindern die Freude an der Bewegung zu wecken und diese im Pulk zu geniessen, auszuleben. «Wir feiern ein Mini-Jubiläum» lacht Eveline, «unsere Familie ist das fünfte Mal dabei.» Und sicher nicht das letzte Mal: «Es macht halt immer wieder Spass.» Auch wenn man heute eine kleine Planänderung vorhabe: Statt in der Stadt noch ein Stündchen zu flanieren, geht’s hurtig nach Hause. «Frische, trockene, warme Socken anziehen.»

Judith aus Abtwil bittet um ein Erinnerungsföteli, steht mit ihrem jungen Töchterchen in den «Startpflöcken»: «Flavia wird das Tempo angeben. Denn am Stadtlauf gibt’s gar nichts zu Hetzen.» Lohn der Anstrengung sei die Medaille und die Startnummer, die in Flavias Schlafzimmer einen Ehrenplatz bekommen werde: «Und sie immer an einen speziellen, aber sehr wertvollen Tag erinnern wird.» Das Freiamt ist in den Familienkategorien gut vertreten: Daniela, eine Halbmarathonistin aus Mühlau, führt Gottenkind Julia in die Geheimnisse des Stadtlauf-Plausches ein: «Zu spüren, wie man ein junges Kind für den Sport animieren kann, das tut gut. Das Erlebnis, hier unter so vielen Leuten mit diesem Gedankengut zu sein, ist wunderbar.»

Unterwegs waren indes auch kleine Schleckmäuler, das Quintett einer vierten Klasse aus dem Krienser Obernau nämlich, wo man vier Mal für diesen Event trainiert habe. Wirklich vier Mal in der Woche? «Nein, nein, insgesamt vier Mal», schmunzelt Daniela Birrer, die Mutter von Mia, die das Fünfer-Quartett ihrer Schulfreundinnen anführt und betont haben möchte: «Wir sind stolz darauf, dass wir alle zusammen ins Ziel gekommen sind.» Während die Mutterschaft sich bereits eine heisse Ovo gegönnt hatte, gibt jetzt für die Protagonistinnen noch einen kleinen Anerkennungspreis für «eine tolle Leistung», welche die Fünf gezeigt hätten: «Sie dürfen jetzt Süsswaren ‹chrömeln› gehen.» Natürlich in einem vernünftigen Rahmen, wie es sie für eine junge Stadtläufer-Schar geziemt.

So rannten, schlichen, liefen, ellbögelten sich die Familienkategorien ins Ziel, nicht eben pflotschnass, weil Petrus & Co. ja eben dieses Einsehen hatten, die Kleinsten der Kleinen mit dem Wirbel-Schneesturm zu verschonen – aber doch eher wenig motiviert, noch eine Zusatzschlaufe als Supporter durch die Stadt zu ziehen. «Ich habe Rico noch eine Eiscreme versprochen», bedauert Beat, der Vater des 5-Jährigen, «aber das müssen wir verschieben.» Zum Trotz gibt’s Fondue in der warmen Stube.

Also, wischen wir die 42. leicht deroutierte Ausgabe des Luzerner Läufer- und Läuferinnenfests in die Vergangenheit. Freuen uns auf 2020. Mit Eiscreme am Reussquai zum Abschluss eines Bilderbuchtages. Statt Fondue am Stuben-Cheminée.