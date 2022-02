Unihockey Kampf um den Ligaerhalt: Luzerner Unihockeyaner zittern – und gewinnen Erstligist Luzern muss im ersten Playout-Spiel gegen Fricktal in die Verlängerung: 8:7-Sieg.

Sergio Lämmler, Trainer und Präsident von Unihockey Luzern. Bild: Roger Zbinden (Oberägeri, 4. Dezember 2021)

Corona hat auch bei den 1.-Liga-Unihockeyanern seine Spuren hinterlassen. Nach 18 Partien wurde die Qualifikationsphase unterbrochen und nicht wieder aufgenommen. Ausgerechnet vor dem wohl entscheidenden Match der Luzerner im Hinblick auf die Playoff-Qualifikation. Die noch fehlenden vier Rückrundenpartien wurden ohne Wertung in die Rangliste aufgenommen. So blieben die Luzerner auf den drei Punkten Rückstand auf das achtplatzierte Waldenburg sitzen und wurden in die Playouts verwiesen. Präsident und Trainer Sergio Lämmler sagt:

«Schade, dass wir die Chance nicht bekommen haben. Aber da müssen wir nun durch.»

In den Playouts (Best of 5) treffen die Innerschweizer (Rang 9) auf den Tabellenletzten Fricktal. Ein unbequemer Gegner, der nichts zu verlieren hat. Das bekam das Lämmler-Team in der ersten stimmungsvollen, spannenden und spektakulären Partie deutlich zu spüren. Die Matchuhr zeigte 59:01 an, als Andreas Koch den Luzern-Goalie Jonas Mathis mit einem «Buebetrickli» erwischte und Fricktal mit 7:6 in Führung schoss – in Unterzahl notabene. Mit einem letzten Energieanfall und dem 7:7-Ausgleich durch Joshua Jeffrey sieben Sekunden vor dem Schlusspfiff rettete sich Luzern in die Verlängerung. Sechs Minuten später sicherte Sebastian Baumgartner seinem Team «mit einem dreckigen Tor», wie Verteidiger Fredy Brönnimann später anmerkte, den 8:7-Sieg nach Verlängerung.

Zwei Gegentore innert 83 Sekunden

Während die Fricktaler haderten, liessen die Luzerner ihrer Freude freien Lauf. «Solche knappe Partien, gepaart mit vielen Emotionen – das ist Playout pur», schwärmte das 37-jährige Urgestein Brönnimann.

«Wir hätten es aber auch einfacher haben können und nicht bis zum Ende um den Sieg zittern müssen.»

Brönnimann sprach dabei die innert 83 Sekunden verspielte 4:2-Führung zu Beginn des zweiten Drittels an. Und dachte an den Shorthander, der den kampfstarken Aargauern nach 15 Sekunden Unterzahlspiel die 7:6-Führung einbrachte. Seiner Meinung nach fehlte seinem Team vor dem gegnerischen Tor auch die «letzte Konsequenz, denn Torchancen waren da». Der Verteidiger bemängelte auch die defensive Arbeit seines Teams. «Wir kassierten zu viele blöde Gegentore. In dieser Hinsicht müssen wir in den folgenden Partien noch einen Zacken zulegen.» Für Trainer Sergio Lämmler ist dieser Startsieg sehr wichtig. «Dieses Erfolgserlebnis nimmt uns im Hinblick auf die nächsten Partien schon etwas Druck weg.»

Während der Sieger dieser Poule zwischen Luzern und Fricktal in der 1. Liga bleibt, bekommt der Verlierer eine zweite Chance in den Auf-/Abstiegsplayoffs 2./1. Liga. Kann sich das 1.-Liga-Team in einer erneuten Best-of-5-Serie durchsetzen, verbleibt es in der 1. Liga. Verliert die oberklassige Mannschaft hingegen diese Serie, steigt sie in die 2. Liga ab.