Eishockey Der HC Luzern will noch nicht in die Ferien, doch nun muss in Frauenfeld ein Sieg her Erstligist Luzern liegt im Halbfinal (Best of 5) gegen Frauenfeld 0:2 in Rücklage.

Der HC Luzern mit Verteidiger Nick Bachmann (links) kämpfen am Samstag gegen das Ausscheiden aus den Playoff-Halbfinals. Bild: Donato Caspari

Nach der zweiten Niederlage vor heimischer Kulisse analysierte Luzerns Stürmer Jonas Grätzer (21): «Es ist sehr frustrierend. Zwei Mal können wir mit den Frauenfeldern mithalten und stehen dennoch mit leeren Händen da. Es wäre mehr möglich gewesen zum Auftakt der Halbfinal-Serie. Die beiden 3:5-Niederlagen schmerzen, denn sie zeigen deutlich auf, dass die Thurgauer keine Übermacht darstellen.»

In beiden bisherigen Begegnungen stand der Ausgang der Partie während 60 Minuten auf Messers Schneide. Beide Entscheidungen fielen erst Sekunden vor Schluss durch ein sogenanntes «Empty Net» (ins leere Tor). Grätzer: «Es sind ehrenvolle Niederlagen gegen den Aufstiegsfavoriten. Das bringt viel Lob, davon können wir uns aber nichts kaufen. Letztendlich haben wir beide Duelle verloren. Das ist Fakt.» Ist der Mist damit geführt? Grätzer:

«Keineswegs. Wir wollen nicht in die Ferien. Wir kommen zurück in die Serie.»

Heute (20.00) kommt es zum dritten Duell in Frauenfeld.

Luzerner Moral stimmt

Flügelspieler Grätzer, aufgewachsen in Küssnacht, weiss die Gründe, warum der HCL in der Serie (Best of 5) mit 0:2 im Hintertreffen ist: «Wir haben gegen Frauenfeld in beiden bisherigen Duellen nicht über 60 Minuten unsere Leistung abrufen können. Dieser Gegner fackelt nicht lange und nutzt jede Schwächephase aus. Wir hatten gute Phasen, aber auch Momente, wo wir unkonzentriert spielten.»

Am Dienstag ermöglichte Luzern dem Favoriten innert acht Minuten beim Stand von 1:1 eine 4:1-Führung, am Donnerstag lag der HCL nach fünf Minuten bereits 0:2 und später 1:3 (14.) in Rücklage. «Das ist jeweils eine grosse Hypothek und kostet viel Kraft. Damit machen wir uns Leben immer wieder selber schwer», sagt Grätzer.

Positiv war, dass der HCL auf solche Rückstände immer wieder reagieren kann. Die Moral stimmt. Am Dienstag verkürzten die Luzerner auf 3:4, vorgestern holte der HCL zum 3:3 auf.

«Meine Spieler sind Kämpfertypen und wir haben immer an unsere Möglichkeiten geglaubt. Im Eishockey kann vieles passieren. Es geht schnell, und du bist wieder in der Partie, respektive mit einem Sieg ist die Serie neu lanciert»,

weiss Headcoach Raphael Zahner (40).

Sursee bereits ausgeschieden

Im Halbfinal die Segel streichen musste Zweitligist Sursee, das auch das dritte Duell gegen Kreuzlingen-Konstanz verlor und sich in der Serie Best of 5 mit 0:3 verabschiedete. Ob die Surentaler in die 1. Liga aufsteigen können, hängt davon ab, ob es Finalisten aus der Region Ost, Zentral und West gibt, die aufstiegswillig sind.