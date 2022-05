Handball Sibylle Scherer hat vor dem Playoff-Final einen Wunsch: «Mein letzter Wurf soll sitzen» Die Spono Eagles streben im Playoff-Final gegen Zug nach der Revanche für die Cupfinal-Niederlage.

Sibylle Scherer (links) bringt Ruhe ins Zuger Team. Bild: Stefan Kaiser

Knapper hätte der Ausgang des Endspiels im Schweizer Cup vor einer Woche nicht sein können, im Penaltyschiessen setzte sich der LK Zug mit 37:36 gegen die Spono Eagles durch. Die Zugerinnen, die in der Spielzeit 2020/21 das Double gewannen, haben damit ihren ersten Titel erfolgreich verteidigt.

Der zweite steht ab diesem Samstag auf dem Spiel, dann beginnt in der Zuger Sporthalle (18 Uhr, live auf SRF 2) die Best-of-5-Serie im Playoff-Final der SPL1-Meisterschaft. Der Gegner kommt erneut aus Nottwil, Sibylle Scherer sagt:

«Ich erwarte ähnlich enge Spiele, die auf beide Seiten kippen können.»

Sibylle Scherers Ruhe neben dem Platz

Für die 30-jährige Rückraumakteurin werden es die letzten Auftritte im Leistungssport sein, Ende Saison tritt die Primarlehrerin zurück. Für den LKZ hat sie bis jetzt 299 Partien bestritten und dabei sagenhafte 1657 Treffer erzielt. Damit steht sie in der ewigen Torschützenliste unangefochten auf Platz eins. Wie soll der letzte Torwurf aussehen? «So, wie es am vergangenen Samstag hätte sein können», erklärt Scherer und lacht. Ihr Versuch im Penaltyschiessen missriet, und so hat sie vor allem einen persönlichen Wunsch: «Mein letzter Wurf soll sitzen.»

An den Moment, als das gegnerische Netz ihretwegen zum ersten Mal zappelte, hat sie nur noch vage Erinnerungen, «es muss im Jahr 2008 oder 2009 gewesen sein». Tatsächlich war es der 13. Dezember 2008, als sie im Spiel gegen den LC Brühl ihr erstes Tor auf NLA-Niveau erzielte. Vier Mal wurde sie seither Torschützenkönigin, 47 Länderspiele hat sie absolviert, fünf Mal gewann sie den Meistertitel, vier Mal den Cup oder anders formuliert: Bei sämtlichen Pokalen, die der LK Zug in seiner Vereinsgeschichte auf der höchsten Frauenstufe gewann, steht ihr Name auf der Kaderliste.

Mia Emmenegger hat in Nottwil eine phänomenale erste Saison in der SPL1 gespielt. Bild: Boris Bürgisser

Mittlerweile hat sich ihre Rolle verändert. Scherer ist nicht mehr Leistungsträgerin, die Einsatzzeiten wurden kürzer, ihre Physis zollt der langen Karriere Tribut. Wie vor einem Jahr erlitt sie im Februar 2022 einen Meniskusriss, den sie operieren lassen musste. Den letzten, «richtigen» Einsatz hatte sie Ende Januar in St. Gallen, wo sie die finalen zwei Tore zum 36:34-Erfolg verbuchte. Seither kommt sie nur für die Ausführung von Penaltys auf den Platz, abseits davon unterstützt sie die jungen Teamkolleginnen. Mia Emmenegger sagt:

«Ihre Ruhe ist beeindruckend. Wenn sie da ist, scheint alles geregelt. Sibylle strahlt Sicherheit aus.»

Mia Emmeneggers starker Einstand

Emmenegger ist Nottwils Pendant zu Scherer – als die Zugerin ihr erstes NLA-Tor erzielte, war Mia drei Jahre alt. Ihr grosses Talent in Ehren, doch keiner hätte erwartet, dass die 17-jährige Sportkanti-Schülerin in ihrer ersten SPL1-Saison so furios auftritt und sogar zur Schweizer Nationalspielerin avanciert. «Sehr stark, wie konstant sie ihre Saison abspult. Das tut sie recht souverän», lobt Scherer.

Grossartig war Emmeneggers Auftritt im Cupfinal, als sie all ihre sieben Würfe aus teilweise schwierigen Positionen verwertete. «Mir wird kein Druck gemacht, ich darf Fehler machen», sagt die rechte Flügelspielerin und in ihrer unbeschwerten Art hält sie fest: «Ich habe mich schnell ans SPL1-Niveau gewöhnt, auch dank des tollen Teams.» Ab Samstag wird die Anspannung wieder steigen, dann streben die Spono Eagles nach der Revanche für die Cupfinal-Niederlage. «Ich bin zuversichtlich», sagt Mia Emmenegger. «Möge der Bessere gewinnen.»