Rollhockey Missratener Neustart für den RHC Uri Der RHC Uri zieht gegen Verfolger Wolfurt mit 3:4 nach Verlängerung den Kürzeren. Damit sind die Playoffs in weite Ferne gerückt.

Tim Aschwanden (links) erzielt zwei Tore für die Urner, vergibt dann allerdings den Matchball in der Verlängerung. Bild: Urs Hanhart (Seedorf, 29. Januar 2022)

Die siebenwöchige Meisterschaftspause aufgrund der Coronapandemie hat den Urnern offensichtlich alles andere als gutgetan. Im am Samstag vor 150 Zuschauern ausgetragenen Heimspiel gegen den Tabellenvorletzten Wolfurt kamen sie nie richtig auf Touren.

«Es ist uns leider nicht gelungen, das volle Potenzial abzurufen. Es hat sich negativ ausgewirkt, dass wir die Trainings wegen Absenzen kaum je vollzählig bestreiten konnten. Zudem gab es einen aus unserer Sicht sehr unglücklichen Spielverlauf, mussten wir doch ständig einem Rückstand hinterherlaufen»,

bilanzierte Uris Assistenztrainer Hanz Schuler sichtlich enttäuscht nach dem Schlusspfiff.

Der vermeintliche Aussenseiter Wolfurt, der den Gelb-Schwarzen bereits im Hinspiel eine überraschende Niederlage zugefügt hatte, spielte von Beginn weg frech auf und sicherte sich mehr Ballbesitz. In der 13. Minute gingen die Gäste durch einen satten Weitschuss in Führung. Nur 23 Sekunden später doppelten sie mit einem weiteren Treffer, der seinen Ursprung in einem völlig unnötigen Ballverlust hatte, nach. Immerhin legten die Platzherren nun endlich einen Zacken zu. Youngster Tim Aschwanden brillierte in der 20. Minute mit einer tollen Einzelleistung. Er luchste den Vorarlbergern den Ball nach einem Bully geschickt ab, tankte sich durch und schloss seinen Exploit mit dem 1:2-Anschlusstreffer ab. An diesem Spielstand änderte sich bis zu Pause nichts mehr.

Mit Ach und Krach in die Verlängerung

Nach dem Wiederanpfiff blieb der von den heimischen Fans erhoffte Sturmlauf aus. Wolfurt dominierte das Geschehen und war einem weiteren Tor zunächst deutlich näher als das Heimteam. Doch nach dem verkorksten Einstieg in den zweiten Durchgang wendete sich das Blatt. David Goncalves vergab in der 33. und 34. Minute gleich zwei Top-Ausgleichschancen. Zunächst konnte er ganz alleine und völlig unbedrängt auf den gegnerischen Kasten losziehen, vermochte den Keeper jedoch nicht zu bezwingen. Nur wenig später scheiterte er mit einem direkten Freistoss am hervorragend disponierten Wolfurt-Schlussmann Oriol Manzanero.

Was Goncalves verwehrt blieb, schaffte schliesslich sein portugiesischer Landsmann André Moreira. Er hämmerte die Kugel in der 35. Minute zum 2:2 ins Netz. Kurz darauf eröffnete sich Joshua Imhof die Chance, Uri erstmals die Führung zu bescheren. Sein Penaltyschuss wurde allerdings von Hexer Manzanero mirakulös pariert. Die Strafe für die vergebenen Grosschancen folgte auf dem Fuss. Rund acht Minuten vor Ablauf der regulären Spielzeit holten sich die Österreicher die Führung durch einen Kontertreffer wieder zurück. Schliesslich war es Aschwanden, der nach einem Gestocher vor dem gegnerischen Gehäuse drei Minuten vor dem Ertönen der Sirene mit seinem zweiten Goal zum 3:3 doch noch eine Verlängerung erzwang. Die Overtime verlief äusserst unglücklich für die Hausherren. Aschwanden hatte den Matchball in der 56. Minute auf dem Stock, vermochte den Hattrick jedoch nicht zu vollenden. Schliesslich gewann Wolfurt zwei Minuten vor Ablauf der Verlängerung mit einem ziemlich kuriosen Tor. Renzo Comandone hob den Ball mit dem Stock auf und knallte diesen aus der Luft zum Schlussstand von 3:4 ins Netz.

«Unsere Effizienz im Abschluss liess sehr zu wünschen übrig. Wir haben zu viele Topchancen nicht genutzt», bedauerte Schuler, und er fügte noch an:

«Ich bin überzeugt, dass wir in den nächsten Wochen noch deutlich zulegen können. Aber nach dieser Niederlage ist der Zug Richtung Playoffs wohl abgefahren.»

Uri liegt nach wie vor dem sechsten Platz und hat nun bereits sieben Punkte Rückstand auf den playoffberechtigten vierten Rang. Zudem ist der viertplatzierte RHC Dornbirn auch noch mit einer Partie im Hintertreffen. Jetzt gilt es für die Urner, in den restlichen Qualifikationspartien noch möglichst viele Punkte zu ergattern. Die errungenen Zähler werden halbiert und können dann in die Abstiegsrunde mitgenommen werden.