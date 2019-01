Nach 500 Meter am Ergometer brennen die Beine Indoor-Rudern kann spannend sein, begleitet mit vielen Emotionen und einer speziellen Atmosphäre. Dies zeigt der Besuch an der Schweizer Meisterschaften in Zug. Theres Bühlmann

Die Junioren beim Swiss Indoor-Rudern. (Bild: Maria Schmid (Zug, 26. Januar 2019)

Manchmal wurde es am Samstag sehr laut in der Zuger Sporthalle. Zur Austragung gelangten die Nationalen Titelkämpfe im Ergometer-Rudern. Ein Anlass, der Tradition hat, denn es war bereits die 30. Ausgabe – und die siebte in Zug. Für die Kaderangehörigen und -anwärter gehören diese Indoor-Schweizer-Meisterschaften zu einem wichtigen Bestandteil zur Qualifikation für die Nationalmannschaft. Deshalb fanden sich denn auch viele der «Grossen» in Zug am Start ein. Kurzfristig abgemeldet haben sich Jeannine Gmelin (Ruderclub Uster), die an muskulären Problemen leidet, sowie Roman Röösli (SC Sempach) und der Luzerner Michael Schmid, beide bekunden Rippenprobleme.

Die Frauen-Elite kämpft um den Schweizer Meistertitel. (Bild: Maria Schmid (Zug, 26. Januar 2019)



Es war angerichtet für die rund 450 Ruderinnen und Rudern, resultierend aus 50 Klubs. 40 Ergometer standen in zwei Reihen, was während des Wettkampfes schon ein recht imposantes Bild abgab. Erst stand für die Teilnehmer das Warm-up in einer speziell dafür vorgesehenen Halle auf dem Programm, aufwärmen also, einlaufen, einstimmen. Dann Platz nehmen auf dem Gerät, den Countdown abwarten – 3, 2, 1 – und los ging es, wobei auch der eine oder andere Fehlstart zu verzeichnen war. Alles von Schiedsrichtern überwacht.

Fast hautnah können die Fans den Ruderern bei der Arbeit zuschauen. (Bild: Maria Schmid (Zug, 26. Januar 2019)

Dank Grossleinwand bestens informiert

War dann das Rennen erst einmal lanciert, feuerten die zahlreichen Zuschauer und die Trainer die Athleten lautstark an, auf der Tribüne oder ganz nahe am Geschehen und sorgten so für viele Emotionen. «Go Roger go» oder «gut Elias, du schaffst das», war zu hören. Eltern, Grosseltern, Bruder, Schwester oder Kolleginnen nutzen die Gelegenheit, diese spezielle Atmosphäre auch einmal live zu erleben, auf sich einwirken zu lassen und als Fan unterstützend zu wirken. Oma winkte von der Tribüne, und der Götti hielt alles auf dem Smartphone fest.

Dank einer Grossleinwand mit Liveticker wurden die Zuschauer immer auf dem Laufenden gehalten, jeder Positionswechsel konnte so mitverfolgt werden. Viel zur Information beigetragen hat auch der engagierte Speaker, der die Rennen detailliert kommentierte. Je nach Altersklasse betrug die virtuelle Strecke 1000, 1500 oder 2000 Meter. Ein harter Kampf, vom Anfang bis zum Ende. Noch 500 Meter – die Protagonisten mussten beissen, mobilisierten ihre letzten Reserven, die Zuschauer wurden lauter, der Speaker auch, der Geräusch-Pegel stieg. Dann der Schlussspurt – Aus, Ende, und der eine oder die andere war ganz schön fertig, wie man sozusagen pflegt. Was auch kein Wunder ist, denn «2000 Meter Ergo sind das härteste, was es gibt», sagte eine Zuschauerin. Das konnte man als Laie sehr gut nachfühlen, da schmerzten die Muskeln nur schon vom Zuschauen. Dann hiess es für die Akteure: Griff zur Getränkeflasche, runterfahren, regenerieren, ausruhen.

Die Elektronik ist eine Herausforderung

Zum ersten Mal an einer Indoor-Schweizer Meisterschaft dabei war der 17-jährige Jonathan Dold (SC Sempach), der in der Kategorie U19 startete. «Nein», sagte er, «die Anfeuerungsrufe der Zuschauer nahm ich nicht so richtig wahr, ich habe mich voll auf mein Rennen konzentriert.» Und wie war denn das Rennen? «Nach 500 Meter brannten die Beine.» 14 Stunden beträgt das wöchentliche Training des Youngsters aus Sempach, der Simon Schürch als sein Vorbild nennt und die Wirtschaftsmittelschule in Luzern besucht. Im Skiff und im Doppelvierer bestritt er im letzten Jahr seine Rennen. In welchem Boot er in Zukunft sitzen wird, steht noch nicht fest, «eigentlich fahre ich alles gerne».

Das OK bestand aus sechs Mitgliedern, alles Leute aus den Reihen des Gastgebers See-Club Zug. Diesem stand Daniel Schaer als Präsident vor. Im Hintergrund sorgten rund 40 Helferinnen und Helfer für einen reibungslosen Ablauf. Schaer hatte dieses Amt bereits zum dritten Mal inne. Kommt da Routine auf? «Nicht unbedingt», sagte er. «Vor allem die Elektronik ist immer wieder eine Herausforderung. Aber wir haben einen kompetenten Mann, der das alles im Griff hat.»

Völlig ausgepumpt müssen sich die Sportler erst mal ausruhen. (Bild: Maria Schmid (Zug, 26. Januar 2019)