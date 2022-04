Ringen Urner Nachwuchs kämpft um nationale Titel An den Schweizer Meisterschaften in Altdorf wollen auch die Urner Vertreter glänzen.

Das achtköpfige OK ist stolz, dass die Schweizer Meisterschaften der Jugend A und Junioren im Kanton Uri stattfinden. Bild: PD

Nach fast zehn Jahren Unterbruch werden am kommenden Samstag in der Altdorfer Feldli-Halle wieder Schweizer Meisterschaften im Ringen ausgetragen. In der Stilart Freistil werden die Nachwuchsringer der Alterskategorien Jugend A sowie Junioren die Titel unter sich ausmachen.

Insgesamt erwartet das achtköpfige Organisationskomitee ungefähr 160 Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Die Ringerriege Schattdorf wird mit 19 Athleten und Athletinnen vertreten sein und versuchen, möglichst viele Titel in heimischem Terrain zu behalten. Zum Team der Schattdorfer gehören auch die beiden Titelverteidiger Sven Epp und Lion Husmann, welche mit vollem Einsatz an ihren Erfolg vom Vorjahr anknüpfen wollen.

Live-Übertragung auf Youtube

Nach dem Wettkampfbeginn um 10 Uhr dürfen zahlreiche spannende Duelle erwartet werden. Alle Kämpfe werden zudem live auf dem Kanal von Swiss Wrestling auf Youtube übertragen. Die Finalkämpfe starten zirka um 17 Uhr. Vor Ort wird eine Festwirtschaft für das leibliche Wohl betrieben.