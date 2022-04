Rad Der Bergklassiker wartet mit Neuerungen auf Beim Bergrennen Silenen-Amsteg-Bristen wird erstmals eine Frauen-Elitekategorie ins Programm integriert.

Lokalmatador Reto Indergand hat das Bergrennen in den Jahren 2018 und 2015 gewonnen. Bild: PD

In den vergangenen beiden Jahren litt das älteste Urner Radrennen arg unter der Coronapandemie. Die Austragung im Jahr 2000 musste sogar ganz gestrichen werden. Vor Jahresfrist konnte die traditionsreiche Prüfung zwar durchgeführt werden, allerdings waren Zuschauerinnen und Zuschauer nicht zugelassen. Dadurch fehlte logischerweise die gewohnte Ambiance. Nun kann der vom VMC Silenen organisierte Wettkampf endlich wieder ohne Einschränkungen abgehalten werden. Am Auffahrtstag (26. Mai) steht die 67. Austragung an.

Das OK unter der Leitung des ehemaligen Radprofis Beat Zberg hat sich einige Neuerungen einfallen lassen, um den Renntag für das Publikum noch attraktiver zu machen. Ein Novum ist die Aufnahme einer Frauen-Elitekategorie ins Programm. «Dass wir auch die lizenzierten Damen starten lassen, hat zwei Gründe», sagt Zberg. «Erstens haben wir mit Linda Indergand, der Bronzemedaillengewinnerin an den Olympischen Spielen in Tokio, eine der weltbesten Mountainbikerinnen in unseren Reihen, und zweitens will der VMC Silenen den Frauenradsport fördern. Für das OK ist es selbstverständlich, dass die Damen das gleiche Preisgeld erhalten wie die Herren.»

E-Bike-Challenge mit Teamwertung

Mit dieser Premiere wird nicht zuletzt dem Umstand Rechnung getragen, dass der Frauenradsport in den letzten Jahren deutlich an Popularität zugelegt hat. Inzwischen gibt es auf internationaler Ebene bei fast allen wichtigen Eintages- und Etappenrennen auch eine Prüfung für Frauen, wenn auch mit etwas reduzierter Streckenlänge.

Auch die gewohnten Kategorien Elite/Amateure/Masters, Junioren und Anfänger sowie Fun werden wieder ausgetragen. Zur zweiten Neuerung erklärt Zberg: «Bei der E-Bike-Challenge gibt es erstmals eine Teamwertung, was für Vereine und Firmen interessant sein könnte. Diese Challenge wird bewusst nicht als Rennen durchgeführt, da die gemeinsame und gemütliche Fahrt auf der Strecke des Bergrennens im Vordergrund stehen soll.» Dennoch gibt es eine Klassierung. Wer die geringste Zeitdifferenz zwischen der selber gefahrenen Zeit und der Tagesbestzeit beim Bergrennen schätzt, gewinnt die E-Bike-Challenge. Einen ähnlichen Modus gibt es bei der Teamwertung.

Reto Indergand strebt den Hattrick an

Vor vier Jahren konnte sich mit Reto Indergand letztmals ein Urner in die lange Siegerliste eintragen lassen. Für den Lokalmatador vom VMC Silenen, der mittlerweile für das Giant-Factory-Team fährt, war es der zweite Tagessieg nach 2015. Bei den letzten zwei Austragungen konnte er aufgrund von Terminkollisionen mit wichtigen Mountainbike-Rennen jeweils nicht vor heimischer Kulisse antreten. Diesmal wird der 30-jährige Silener voraussichtlich wieder am Start stehen und seinen dritten Sieg anpeilen. Zum engeren Favoritenkreis gehört mit Fabio Püntener auch noch ein zweiter Lokalmatador. Der 22-jährige Silener entschied im Jahr 2017 die Juniorenkategorie für sich.