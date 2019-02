Panathlon ehrt den Buttisholzer Schwinger Sven Schurtenberger Grosse Ehre für Sven Schurtenberger: Er wird mit dem Prix Chapeau ausgezeichnet. Theres Bühlmann

Sven Schurtenberger umrahmt von Laudator Harry Knüsel (links) und Präsident Urs Hunkeler. Bild: pd

Bedeutende Leistungen im Sport oder das Engagement für Projekte werden seit 2003 vom Panathlon-Club Luzern mit dem Prix Chapeau ausgezeichnet. Als Preisträger für das Jahr 2018 wurde an der Generalversammlung der Schwinger Sven Schurtenberger (27) aus Buttisholz geehrt, der sich in der nationalen Spitze etabliert hat. «Er ist einer der ganz Bösen unter den Schwingern», sagte Laudator Harry Knüsel, der Schwingerkönig von 1986. «Sven Schurtenberger zeichnet sich durch sehr viel Selbstvertrauen aus», so Knüsel weiter.

38 Kränze finden sich im Palmarès des Buttisholzers, der erste datiert aus dem Jahr 2009 in Baar anlässlich des Innerschweizer Schwingfestes. Seinen eidgenössischen Kranz gewann er 2016 in Estavayer-le-Lac. Mehrere Festsiege stehen bei Schurtenberger zu Buche, viermal reüssierte er an Kranzfesten. Zweimal gewann er das Luzerner Kantonale, 2017 das Urner Kantonale. Seinen wohl grössten Triumph feierte Sven Schurtenberger 2017 mit dem Festsieg beim prestigeträchtigen Rigi-Schwinget. 2018 holte sich der gelernte Zimmermann, der als Unterhaltsgärtner tätig ist, acht Kränze, siegte beim Allweg-Schwinget und ist zu einer wichtigen Stütze im Innerschweizer Schwingerverband aufgestiegen.

Mit grosser Freude nahm Schurtenberger den mit 2500 Franken dotierten Prix Chapeau entgegen. «Es ist eine grosse Ehre für mich, nun auch zu den Preisträgern zu gehören», sagte der Buttisholzer in seiner Dankesrede. Die gewonnene Preissumme wird er im Hinblick auf das Eidgenössische Schwingfest investieren. Dieses geht im August in Zug über die Bühne.