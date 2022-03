Fussball Der FC Perlen-Buchrain verschafft sich etwas Luft im Kampf gegen den Abstieg, für Schattdorf wird die Lage brenzlig Der FC Perlen-Buchrain (2. Liga inter) gewinnt zum Rückrundenstart gegen Schlusslicht Schattdorf mit 4:1.

Schattdorfs Kevin Gamma (links) kommt gegen Robin Funk von Perlen-Buchrain zum Abschluss. Bild: Nadia Schärli (Buchrain, 12. März 2022)

Die guten Vorsätze waren beim FC Schattdorf vorhanden. Bei der Umsetzung haperte es allerdings. Nichts wurde es mit dem angestrebten Sieg gegen den heimstarken FC Perlen-Buchrain, den man in der Vorrunde noch mit 1:0 besiegen konnte. Das Urner Team um Trainer Gabriel Gabriel musste mit 1:4 geschlagen vom Feld. Und da die unter dem Strich klassierten Mannschaften allesamt ihr Punktekonto erhöhen konnten, wird die Aussicht auf einen Ligaerhalt immer prekärer. Die Reaktion bei Trainer Gabriel war nach dieser Niederlage eher missmutig.

«Die Schiedsrichter werden noch von mir hören»,

sagte er frustriert und zeigt via Handybild den ziemlich ramponierten Knöchel von Robin Mahrow. Eine verständliche Reaktion: Das überharte Einsteigen von Kilian Wiederkehr hätte der Ref mit einem Penalty sanktionieren müssen.

Einen solchen bekam Perlen-Buchrain kurz vor dieser Aktion zugesprochen, als Raphael Müller unmotiviert von den Beinen geholt wurde. Den fälligen Elfmeter verwertete Simon Fecker souverän zur 1:0-Führung (19.). Für einen noch grösseren Aufreger in dieser kampfbetonten, spielerisch nicht hochstehenden ersten Halbzeit sorgte der bedauernswerte Schattdorf-Stürmer Robin Mahrow. Nach einem Zweikampf blieb er regungslos auf dem Kunstrasen liegen. Man befürchtete das Schlimmste. Erst nach langen Minuten konnte er mit einem Brummschädel, mit Verdacht auf eine Gehirnerschütterung, vom Spielfeld geführt werden.

Heitzmann will ein gepflegteres Aufbauspiel

Die Entscheidung in dieser für beide Teams wichtigen Rückrundenstart-Begegnung fiel in der 49. Minute. Dario Wiederkehr schloss einen schnell vorgetragenen Konter, nach Vorarbeit von Manuel Jordi, herrlich zur 2:0-Führung ab. Schattdorf mühte sich wohl redlich ab, doch die Durchschlagskraft, die letzte Konsequenz, fehlte, um die gut organisierte Perlen-Abwehr zu beunruhigen. Mit dem Kopfball-Treffer von Kilian Wiederkehr auf einen Corner von Manuel Maumar (70.) und dem Weitschusstor durch Aimé Hunlede (77.) sicherte sich das Team um Perlen-Trainer Thomas Heitzmann diese drei wichtigen Punkte. Das Ehrentor der Schattdorfer durch Livio Gisler war nur noch Resultatkosmetik.

Im Perler Lager war die Stimmung nach diesem Sieg aufgeräumt. «In der ersten Halbzeit kamen wir nicht so recht in die Gänge. Und mussten auch das Glück in Anspruch nehmen», analysierte der seit dieser Saison die Perler betreuende Heitzmann.

«Doch über das ganze Spiel gesehen haben wir diesen Sieg mit unserem engagierten Auftreten mehr als nur verdient.»

Und legt nach: «Im Trainingslager in Malaga konnten wir uns optimal auf diese Rückrunde vorbereiten. Und so die Neuzuzüge von Manuel Jordi von Tuggen und Aimé Hunlede von Buochs super ins Team integrieren.» Der sein Team von der Seitenlinie aus sehr engagiert coachende Übungsleiter ist erstmals froh, punktemässig etwas Luft nach hinten verschafft zu haben. Was die spielerische Entwicklung seines Teams angeht, sechs Kaderspieler stehen noch im Juniorenalter, will er noch vermehrt seine Ideen einfliessen lassen. Sein Credo: «Weg vom Spiel mit weiten Bällen nach vorne, hin zu einem gepflegten, aber gleichwohl nach vorne orientierten Aufbau ist eines meiner Ziele mit diesem topmotivierten Team. In dieser Hinsicht habe ich schon Fortschritte gesehen.»