Pfaffnau begrüsst den Radquer-Europameister

Wenn die Elitefahrer am Mittwoch (ab 15.00 Uhr) für den Höhepunkt des internationalen Cross-Race in Pfaffnau sorgen, sind die Augen auch auf Lokalmatador Lukas Winterberg (Bild) gerichtet. Der 30-Jährige wuchs im benachbarten Roggliswil auf, heute ist er in Dallenwil NW zu Hause. «Die Rennen in Dagmersellen waren schon etwas Besonderes, nun rückt der Anlass noch näher an meine Heimat heran. Meinen Sport am Ort meiner Kindheit zu zeigen, ist speziell», kommentiert Winterberg die (fast) neue Rolle von Pfaffnau als Radquer-Veranstalter am Stephanstag. Bereits bei der Premiere im Jahr 2015 fand der GP Luzern am 26. Dezember in Pfaffnau statt. Damals klassierte sich Winterberg auf Rang drei. Eine ähnliche Platzierung käme nun einem Exploit gleich. Der beruflich als Bauleiter tätige Hobbyathlet ist nach einer einjährigen Wettkampfpause auf dem Weg zurück zu alter Form. Lukas Winterberg hat Heim-WM 2020 im Visier Die abrupte Auflösung seines Teams kurz vor dem Saisonstart im Jahr 2017 bewog ihn zu einer Auszeit, «weil ich in so kurzer Zeit nicht alles selber auf die Beine stellen konnte». Da er zudem mitten in der Ausbildung zum technischen Kaufmann steckte, beschloss er, etwas Abstand vom Radsport zu gewinnen. «Ich wollte nicht halbpatzig weitermachen und dabei die Freude verlieren.» Nun ist Lukas Winterberg zurück und dies voll motiviert. Die guten Ergebnisse lassen vorderhand zwar noch auf sich warten, davon lässt er sich aber nicht unterkriegen. «Derzeit geht es darum, wieder in den Rhythmus zu kommen. Meine Planung ist auf die nächste Saison ausgerichtet.» Konkret möchte er 2019 die Qualifikation für die Heim-WM in Dübendorf im Februar 2020 schaffen. 2016 war er an der WM auf den 30. Rang gefahren – dies bezeichnet er neben einem fünften Platz an der Schweizer Radquermeisterschaft als sein bisher wertvollstes Resultat. In Pfaffnau käme aufgrund seines aktuellen Formstands eine Top-Klassierung einer Überraschung gleich. Auf den Event vor heimischer Kulisse freut er sich gleichwohl: «Die Strecke ist sehr kupiert und gleicht einer Badewanne, an dessen Seiten man immer wieder raufkraxeln muss. Nie ist es wirklich flach. Wenn es dann noch feucht ist, sind die Bedingungen technisch sehr anspruchsvoll.» (ss)

Programm Pfaffnau. Cross-Race GP Luzern. Mittwoch (Stephanstag). 9.30: Jedermann-Cross. – 10.30: U13/U15. – 11.30: U19/Amateure/Masters. – 13.15: Frauen-Elite. – 13.17: Männer U17/Frauen U17. – 14.15: Kidscross/Pföderirennen. – 15.00: Männer-Elite. Infos unter: www.cross-race.ch