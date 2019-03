FC Altdorf erfüllt die Pflicht beim Schlusslicht Eschenbach Nachdem der FC Altdorf in der ersten Hälfte noch viel Mühe hatte, gewinnt er schliesslich in Eschenbach mit 4:0. Die Urner müssen allerdings für diesen Sieg hart arbeiten.

Altdorfs Pirmin Baumann (am Ball) schiesst gegen Eschenbach den Treffer zum 3:0. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 17. März 2019)

Die Anfangsphase verlief sehr kampfbetont und beidseitig war wenig Zusammenhängendes zu sehen. Erst in der 14. Minute, als der Luzerner Hüter einen Freistoss von Kartal Cil erst im nachfassen behändigen konnte, kam erstmals Torgefahr auf. Danach kamen die Gastgeber dank viel Einsatz und Laufbereitschaft vorübergehend besser ins Spiel und in der 18. Minute zu einer guten Abschlussmöglichkeit. Schliesslich brachten die Altdorfer den Ball aber mit vereinten Kräften wieder aus der Gefahrenzone.

Danach entwickelte sich ein richtiger Abnützungskampf und so war es nicht verwunderlich, dass sich der nächste Aufreger in der 32. Minute mitten auf dem Feld abspielte. Pirmin Baumann wurde nahe der Mittellinie von einem Eschenbacher «weggecheckt» und stiess deshalb derart unglücklich mit André Gnos zusammen, so dass dieser benommen liegen blieb und schliesslich vom Feld geführt werden musste. Glücklicherweise kam dann aus Kabine bald Entwarnung und die Altdorfer konnten danach dem Spiel erstmals etwas den Stempel aufdrücken. In der 36. Minute konnte Calderon Mavembo allein Richtung Luzerner Tor ziehen, zeigte sich jedoch zu unentschlossen und konnte im letzten Moment abgedrängt werden. Altdorf blieb nun aber am Drücker und kam in der 44. Minute zum nun verdienten Führungstreffer. Ausgerechnet dem für den verletzt ausgeschiedenen André Gnos eingewechselten Jamin Schürpf gelang es mit einem Schrägschuss sein Team in Front zu bringen. Der Youngster hatte sich, nach monatelanger Verletzungspause wieder herangekämpft und konnte sich mit diesem wichtigen Tor selbst belohnen.

Nach 74 Minuten ist der Sieg gesichert

Zu Beginn des zweiten Spielabschnitts bäumten sich die Luzerner zwar nochmals auf, aber Altdorf stand hinten sicher. In der 53. Minute spitzelte Calderon Mavembo den Ball zwischen zwei Verteidigern durch zum 2:0 ins Netz. Danach hatte Eschenbach nochmals eine gute Phase und in der 58. Minute brauchte es eine gute Parade von Kevin Epp, der den Ball via Pfosten zur Ecke lenkten konnte, um den Anschlusstreffer der Luzerner zu verhindern. Danach lief das Spiel aber wieder mehrheitlich Richtung Eschenbacher Tor und spätestens in der 74. Minute, als Pirmin Baumann eine Unsicherheit der Luzerner Deckung geschickt ausnutzte und zum 3:0 einschoss, war der Widerstand der Luzerner gebrochen. In der 80. Minute gelang Samuel Lustenberger mittels herrlichem Freistoss das 4:0.

So konnte Altdorf schliesslich den Platz als verdienter Sieger verlassen. Auch wenn es für die Urner beinahe «Pflicht» war gegen den nun abgeschlagenen Tabellenletzten zu gewinnen, es war ein hartes Stück Arbeit.