Squash Pilatus Kriens ist unter Druck: Trotzdem kommen Auslandprofis nicht in Frage Die NLA-Squasher zittern um die Playoff-Teilnahme. Vor der letzten Runde der Qualifikation liegen die Krienser auf dem geforderten vierten Rang.

Ob Pilatus Kriens wieder ein Meisteraspirant werden kann, hängt auch von Nils Rösch (vorne) ab. Bild: Stefan Kleiser

Ist Cédric Kuchen schuld? Der beste Squasher von Pilatus Kriens wird in dieser NLA-Saison nicht vom Erfolg verwöhnt. Nur ein einziges Match hat der 29-Jährige für sich entschieden – von insgesamt elf. «Waren es nicht zwei Siege?», fragt Kuchen nach. Nein. Die Datenbank des Verbandes ist unerbittlich: Bloss das zweite Team aus der Innerschweiz, die Panthers Kriens, waren auf Position eins noch seltener siegreich.

Zwar ist Kuchen die Nummer 5 des Schweizer Rankings.

«Meistens habe ich eigentlich gut gespielt, und ich hatte knappe Matches»,

sinniert er. Doch gegen die ausländischen Profi-Squasher der Gegner war nichts zu gewinnen. «Das sind halt Spieler aus den Top 100 der PSA.» Pilatus Kriens müsste ebenfalls so einen Mann verpflichten, «aber das machen wir sowieso nicht», sagt Kuchen. Das Geld wird anders investiert.

Ein Spiel, in dem sich alles entscheidet

Weil der Fokus auf der Arbeit mit dem Nachwuchs liegt, ist die Teilnahme an den Playoff-Partien der besten vier Teams bereits das Höchste der Gefühle. Vor der letzten Runde der Qualifikation liegen die Krienser auf dem geforderten vierten Rang. Aber einzig dank des besseren Spielverhältnisses sind sie vor Vaduz und Uster platziert.

Im entscheidenden Spiel müssen die Pilatus-Squasher bei Titelanwärter GC ein gleich gutes Ergebnis erzielen wie die zwei Konkurrenten um den letzten Playoff-Platz. «Ich glaube, unsere Chancen stehen gut», sagt Nils Rösch, die Nummer zwei der Krienser.

«Gewinnen wird sicher schwierig. Aber die Teams, die punktgleich mit uns sind, haben es genauso schwer wie wir.»

Gerade von Rösch hängt ab, ob die Krienser wieder ein Meisteraspirant sein können, bevor die besten Junioren in ein paar Jahren ebenfalls Siegspieler im NLA-Team sein werden. «Nils muss in die ersten 100 der Welt kommen, und zwar schnell», sagt Kuchen, «das Niveau dazu kann er theoretisch in drei bis sechs Monaten haben.» Der 21-jährige Rösch ist mit seiner NLA-Saison jedoch unzufrieden. «Ich habe zwar nur vier Spiele verloren, aber zwei davon gegen Uster.» Deshalb sind die Zürcher punktgleich. Er müsse konstanter werden, weiss Rösch. Er hofft, dass er es nach der Sportler-RS sein wird, in die er im April einrückt: «Durch höhere Intensität und grösseren Trainingsumfang.»