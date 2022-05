Fussball Pures Nervenflattern im Abstiegskrimi: Der muss am Ende in sauren Apfel beissen? Wer zieht in die 3.-Liga-Aufstiegsspiele und wer muss in den sauren Apfel beissen? Es herrscht grosse Spannung.

Marco Mangold, Spielertrainer FC Horw. Bild: Michael Wyss

Vier Runden vor Schluss sind noch keine Entscheidungen in der 3. Liga gefallen. Am nächsten Spieltag wird aber schon mehr Klarheit herrschen.

Situation Gruppe 1

Souveräner Leader ist Erstfeld mit 44 Punkten. Die Aufstiegsrunde ist den Urnern kaum mehr streitig zu machen. Pascal Indergand, Sportchef: «Im Moment profitieren wir von gut ausgebildeten Jahrgängen, welche bei uns im Juniorenbereich begonnen haben. Zudem haben wir alles Spieler, die mit uns verwurzelt sind und das Herz am richtigen Fleck haben. Zudem verfügen wir über eine super Infrastruktur, die uns das ganze Jahr das Trainieren ermöglicht.» Spannender präsentiert es sich hinter dem Leader. Mit Steinhausen (36), Baar (35) und Zug 94 II (33) buhlt ein Trio um Rang zwei. Am Tabellenende ist es auch brisant. Mit 13 Punkten liegt Meggen auf dem letzten Platz. Die Hypothek auf den rettenden zehnten Rang beträgt allerdings nur vier Punkte. Meggens Sportchef Remo Schürmann:

«Wir kämpfen bis am Schluss. Mit dem 2:1-Sieg gegen Hünenberg haben wir gezeigt, dass wir am Leben sind. Ich bin stolz auf die Jungs, die Entwicklung und der Weg stimmen, trotz der misslichen Lage.»

Mit Ibach II (17), Cham III (17), Muotathal (17), Hünenberg (18) und Schwyz (20) ist praktisch die halbe Gruppe noch im Abstiegsstrudel.

Situation Gruppe 2

Horw (40) und Gunzwil (36) stehen unmittelbar vor der Qualifikation für die Aufstiegsrunde. Gefahr kommt einzig von Kriens II, das mit 28 Punkten und einem Spiel weniger noch Druck ausübt. Jedoch können sich die beiden routinierten Topteams nur noch selber auf dem Weg stoppen. Horw-Spielertrainer Marco Mangold: «Wir werden uns die Top 2 nicht mehr nehmen lassen und wollen die Zugabe. Das Vereinsumfeld hat sich diese zusätzlichen Spiele mehr als verdient.» Am Mittwoch kommt es zum Duell zwischen Horw und Kriens II. Im Abstiegskampf wird nach dem Rückzug von Olympique Lucerne noch ein Team gesucht, das in den sauren Apfel beissen muss. Es herrscht ein Dreikampf zwischen Schlusslicht Hergiswil II (11), Buochs II (13) und Kickers Luzern II (16).

Situation Gruppe 3

Mit Entlebuch (44) und Ruswil (43) ziehen die zwei grossen Dominatoren in die Aufstiegsspiele, daran gibt es kaum noch was zu rütteln. Das Duo hat einen beträchtlichen Vorsprung auf den ersten Verfolger Buttisholz (33). Für Ruswils Trainer Marco Groenendijk, der die Rottaler Ende Saison verlässt, wären die Promotionsspiele das Dessert und eine schöne Zugabe. Gezittert wird derweil im Abstiegskampf. Mit Sempach II (6) steht der erste Absteiger praktisch fest. Knutwil (14) und Escholzmatt-Marbach (17) werden das zweite Team, das die Relegation antreten muss, unter sich ausmachen. Am Sonntag kommt es zum Direktduell der beiden Abstiegskandidaten. FCEM-Trainer Pirmin Bieri

«Der 3:1-Sieg bei Grosswangen-Ettiswil bringt uns definitiv zurück im Ligaerhaltskampf. Nun sind wir unseres Glückes Schmied und können es aus eigener Kraft schaffen. Wir packen das.»

Noch nicht klar ist, ob es bei sechs Absteigern bleibt. Je nach Anzahl Absteigern aus der 2. Liga interregional könnte es noch ein siebtes Team treffen, das sich aus der 3. Liga verabschieden muss.