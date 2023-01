Unihockey Ad Astra Obwalden verspielt Quali-Sieg im Direktduell Ad Astra Obwalden verliert am Sonntag auch das zweite Direktduell in dieser Saison gegen den UHC Thun.

Im Heimspiel gegen die Red Devils March-Höfe Altendorf konnten die Obwaldner am Samstag einen 7:4-Sieg und drei weitere Punkte bejubeln. Die Equipe um Spielertrainer Jakob Arvidsson reiste am Sonntag als NLB-Leader über den Brünig.

Der Obwaldner Vojtech Kucera (links) vor dem gegnerischen Tor von Altendorf. Bild: André Düsel (Sarnen, 21. Januar 2023)

Dass Thun auswärts kein einfaches Pflaster ist, war Ad Astra bewusst. Nur zu oft zogen die Obwaldner in der MUR-Halle auf dem ungeliebten Parkettboden in der Vergangenheit den Kürzeren. So war es auch diesmal, obwohl mit einem Sieg der vorzeitige Qualifikationssieg gewunken hätte. Doch der Konjunktiv bringt im Sport wenig.

Ad Astra verspielt Tabellenführung

Das Startdrittel aus Sicht der Obwaldner gehört zur Kategorie «zum Vergessen»: 5:1 führten die Thuner nach 20 Minuten, und das nicht unverdient. «Thun war physisch vom ersten Bully an präsenter als wir. Wir haben besonders zu Beginn viele Zweikämpfe verloren und ihnen damit Chance um Chance zugestanden», analysierte Verteidiger Marcel Kramelhofer.

Die Konsequenz: Thun führte bereits nach etwas mehr als zehn Minuten mit drei Längen Vorsprung. Diese Führung bauten die Berner Oberländer in der Folge konstant aus. 9:1 stand es nach 40 Minuten. Für Ad Astra ging es im Schlussdrittel nur noch um Schadensbegrenzung. «Die frühe Führung spielte den Thunern sicher in die Karten», meinte Kramelhofer nach Spielschluss.

Auf eine richtige Reaktion der Gäste wartete man über die gesamte Spielzeit vergebens. «Wir haben den Tritt heute nie richtig gefunden. Ihre körperbetonte Spielweise bereitete uns Mühe, wir kamen zu selten zu guten Torchancen. Unter dem Strich müssen wir klar zugestehen, dass Thun heute besser war und den Sieg verdient hat.»

Auch die Obwaldner Schweden-Linie um Ligatopskorer Isak Stöckel blieb für einmal blass und wurde von der Tschechen-Fraktion der Thuner klar ausgestochen. Die Obwaldner mit leeren Händen die Rückreise über den Brünig antreten und liessen die Tabellenführung in Thun.

Drei erdauerte Punkte gegen Altendorf

Am Samstagabend war die Welt in Sarnen noch in Ordnung. Die unbequemen Gäste aus Altendorf konnten in Schach gehalten werden, die drei Punkte blieben in der Zentralschweiz. Auch wenn das Spiel im Schlussdrittel aus Sicht von Ad Astra noch einmal unnötig spannend wurde. «Wir hatten etwas Mühe, unsere spielerische Überlegenheit in Zählbares umzumünzen», hielt Ad Astra-Schlussmann Mario Britschgi fest.

Dies lag nicht zuletzt daran, dass nebst ihm auch sein Gegenüber Sven Kistler einen starken Tag einzog und sein Team lange im Spiel hielt. Schlussendlich sorgten zwei «Empty Netter» des Schweden Fredrik Edholm für die Entscheidung, als die Märchler mit sechs Feldspielern und ohne Torhüter den Ausgleich suchten.

Nach der Doppelrunde bleibt noch die letzte Qualifikationsrunde zu spielen. In dieser trifft Ad Astra auswärts auf den UHC Grünenmatt (Sonntag, 29. Januar). Nur mit einem Sieg und einem gleichzeitigen Patzer von Thun gegen Fribourg ist der Sprung auf die Tabellenspitze noch möglich. So oder so: Die Ausgangslage vor den Anfang Februar beginnenden Playoffs ist gut aus Sicht der Obwaldner.