Biathlon Remo Burch setzt Siegesserie fort Parallel zu den Nachwuchs-Rennen wurden in Sörenberg auch Elite-Rennen ausgetragen. Schweizer Meisterschaftsmedaillen gab es jedoch keine zu gewinnen, diese werden im April vergeben.

Für das Zentralschweizer Team resultierten beim Einzelstartrennen am Samstag sowie beim Sprint am Sonntag je drei Kategoriensiege. Bei der Jugend 2 sicherte sich Lara Berwert ihren ersten Saisonsieg. Teamkollegin Annina Zberg (beide Skiclub Schwendi-Langis) doppelte im Sprint in derselben Kategorie nach.

Bei der Jugend 2 zeigte im Einzelstartrennen über 12,5 km und vier Schiesseinlagen François Mars sein Können. Dank 18 Treffern ging der Engelberger als Sieger hervor. Im Sprint belegte Mars den zweiten Rang. Nur beim Sprint im Einsatz war Simon Zberg (SC Schwendi-Langis). Er verliess das Entlebuch ebenfalls als Kategoriensieger.

Als Überflieger darf Remo Burch bezeichnet werden. Burch, der heute seinen 17. Geburtstag feiert, sicherte sich in der Kategorie Jugend 1 den sechsten und siebten Sieg in Serie. «Ja, ich fühle mich momentan sehr gut und kann auch bei den Alpencup-Rennen ziemlich gut mithalten», erklärt der Athlet des SC Schwendi-Langis. Er absolviert die kaufmännische Ausbildung an der Sportmittelschule Engelberg und schwärmt:

«Wir können uns hier gegenseitig ziemlich gut herausfordern und so profitieren.»

Im Hinblick auf die laufende Saison hat er den Trainingsumfang gesteigert. Jedoch ist ihm dies nicht im so grossen Umfang gelungen wie geplant. Grund: «Ich helfe gerne zu Hause auf dem Bauernhof mit», sagt der Bauernsohn.