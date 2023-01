Rollhockey RHC Uri kassiert «Stängeli» gegen Leader Biasca Die Urner verlieren ihr erstes Spiel im neuen Jahr sang- und klanglos mit 0:10 Toren gegen den Leader RC Biasca. Bereits nach einer Viertelstunde lag der RHC Uri mit 0:6 im Hintertreffen.

«Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen», besagt Murphys Gesetz. Genau so erging es dem RHC Uri am vergangenen Samstag gegen den erstklassierten RC Biasca in der Nationalliga A. Aus Sicht der Urner passte an diesem Abend gar nichts zusammen. Hinzu kam noch das Verletzungspech.

Uris Spielertrainer David Esteves bei einer Torchance beim Spiel gegen Genf. Bild: Urs Hanhart (Seedorf, 10. Dezember 2022)

Bereits nach drei Spielminuten lenkte Giacomo Scanavin eine hohe Hereingabe von Ivan Ruggiero unhaltbar zum 0:1-Führungstreffer ab. Der Torreigen war eingeleitet. Camillo Boll und nochmals Ruggiero erhöhten bis zur 10. Spielminute auf 0:3. Die Heimmannschaft agierte defensiv aggressiv und liess den Ball in den eigenen Reihen gekonnt zirkulieren.

Urner leisten kaum Gegenwehr

Die Urner auf der anderen Seite kamen nie gefährlich vor das gegnerische Tor oder verzettelten sich bereits im Spielaufbau. Kurz: Die Gäste waren an diesem Abend ein Schatten ihrer selbst und fanden nie ins Spiel. Bezeichnend war auch, dass Marc Blöchlinger nach dem 0:3 Rückstand durch Pedro Marinho ersetzt wurde. Aber auch dieser Wechsel brachte nicht die erhoffte Wirkung. Ein verdeckt abgegebener Flachschuss von Camillo Boll fand den Weg durch die Schoner von Pedro Marinho und schon stand es 0:4.

Davor vergab Patrick Greimel die Möglichkeit, mittels Penalty auf 1:3 zu verkürzen. Während sich die Urner mehrheitlich durch Arbeitsverweigerung auszeichneten, erhöhte der RC Biasca weiterhin den Druck und suchte vehement den Abschluss aufs Tor. Gregorio Boll verwertete in der 15. Minute ein Zuspiel von Ruggiero und Timoty Devittory erhöhte mit einem kompromisslosen Gewaltschuss in der 16. Minute zum 0:6-Pausenresultat.

Gastgeber zeigen keine Gnade

Wer dachte, dass die Gastgeber nach dem Pausentee einen Gang zurückschalten und etwas wie Gnade zeigen würden, lag falsch. Das Duo Boll/Gregorio erhöhte kurz nach dem Wiederanpfiff auf 0:7. Keine drei Minuten stand das Skore bereits bei 0:8. Und wieder hiess der Torschütze Gregorio Boll. Zu diesem Zeitpunkt waren zwar Urner Spieler auf dem Spielfeld, wirklich Gegenwehr leistete man den Gastgebern allerdings nicht.

Der RC Biasca schaltete und waltete, wie es wollte, wechselte am Ende gar noch ihren Ersatztorhüter ein und machte bis zur 49. Spielminute das «Stängeli» perfekt. «Wir waren heute zwar physisch vor Ort, mehr aber auch nicht. Bis nächste Woche müssen wir uns wieder fangen und wieder zu unserem Spiel finden», erklärte Trainer David Esteves. Nächstes Wochenende bestreiten die Urner zu Hause eine Doppelrunde.

Uri: Pedro Marinho, Marc Blöchlinger, Patrick Greimel, Nicola Imhof, Adrian Briker, Tim Aschwanden, Jannis Fussen, Levyn Fussen, David Esteves , André Schuler.