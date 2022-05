Eishockey Die Zugerin Noemi Ryhner muss den schwedischen Meister Lulea verlassen Rückschlag für die Zugerin Noemi Ryhner (Bild): Der schwedische Meister Lulea hat die Option auf ein weiteres Vertragsjahr mit der Stürmerin nicht eingelöst.

Noemi Ryhner gab Ende Dezember ihr Comeback nach ihrer Verletzung. Bild: Fredrik Sundvall

Für die 22-jährige Nationalspielerin war diese Nachricht «ein echter Schock. Ich hätte niemals damit gerechnet». Begründet habe der Coachingstaff seinen Entscheid mit «mangelnder Leistung», wie Ryhner innerlich aufgelöst erklärt. Sie hatte sich bereits im dritten Meisterschaftsspiel am Knie verletzt – es drohte gar das Saisonende.

Doch Ryhner kämpfte sich mit konservativer Therapie ins Team zurück und gab vor Weihnachten ihr Comeback. «Es lief nicht schlecht, ging stets aufwärts, sodass ich auch an den Olympischen Spielen im Februar teilnehmen konnte.» Zu alter Form und Frische habe sie allerdings nie richtig zurückgefunden, es fehlten «Schnellkraft und Spritzigkeit, die mich Anfang Saison ausgezeichnet hatten». Dennoch habe sie alles versucht, verletzte sich aber vor den Playoffs erneut und spielte die Serie, die mit dem Meistertitel endete, unter Schmerzen. Auch mental hat sie in dieser Zeit gelitten. «Der Support der Trainer fehlte, ich fühlte mich nicht sonderlich gut.»

Verschiedene Klubs kontaktiert

Nun ist Ryhner auf Klubsuche. «Nachdem ich den ersten Schock verdaut hatte, habe ich Kontakt zu verschiedenen Klubs in Schweden, aber auch in der Schweiz aufgenommen.» Sie ist zuversichtlich, dass «ich eine befriedigende Lösung finde. Denn die Enttäuschung wird sich kurzum in neue Motivation verwandeln». (dm)