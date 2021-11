Fussball Sandro Marini in Goldau entlassen Sandro Marini ist nicht mehr Trainer des SC Goldau. Der 33-jährige, ehemalige Profifussballer wurde am Sonntagabend entlassen.

Sandro Marini Bild: Archiv LZ

«Ein unschönes Ende nach fast zwölf wunderbaren Jahren beim SC Goldau»: So umschreibt Sandro Marini seine Entlassung als Trainer vom Sonntagabend. Die im Oktober neu zusammengesetzte Sportkommission mit Sportchef Bruno Spiess sowie den ehemaligen Vereinsgrössen Othmar Schuler, Oliver Blank und Mario Schuler kamen zum Schluss, mit Marini die gesteckten Ziele in der 2. Liga inter nicht mehr erreichen zu können.

Goldau steht auf dem vorletzten Platz, stellt aber die beste Offensive mit 30 Treffern aus 12 Spielen. Aber das Spektakel (40 Gegentore) findet eben viel zu oft auch vor dem eigenen Gehäuse statt. «Das wurde mir zum Verhängnis. Zuletzt musste ich viele Junge einsetzen, aber am Ende fehlte es auch an Qualität», sagt Marini.

Sein grösster Erfolg als Trainer der Schwyzer war der Aufstieg in die 1. Liga 2018 und dem anschliessend geschafften Ligaerhalt. Der 33-jährige Luzerner strebt zurzeit die Uefa-A-Lizenz an. Der ehemalige Profifussballer (Kriens, St. Gallen, Vaduz) dürfte also weiterhin im Trainergeschäft bleiben. (reb.)