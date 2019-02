Sarnens Unihockeyaner starten durchzogen in die NLB-Playoffs Im Samstagsspiel erfüllt Ad Astra Sarnen seine Favoritenrolle in der ersten Runde der Playoff-Viertelfinals und gewinnt 5:2 gegen Fribourg. Tags darauf verlieren die Obwaldner trotz einer Aufholjagd mit 5:6.

Ad Astra Sarnens Roman Schöni (links) enteilt dem Freiburger Jean Philippe Brodard. (Bild: Philipp Schmidli (Sarnen, 16. Februar 2019))

Der Qualifikationssieger gegen den Achtplatzierten – die Rollen in der Viertelfinalserie zwischen Ad Astra Sarnen und Floorball Fribourg scheinen auf dem Papier klar verteilt. Die Obwaldner sind Favorit gegen die Westschweizer, die erst auf den allerletzten Drücker das Ticket für die Playoffs überhaupt erst lösen konnten. Dennoch erwarteten die Sarner vor dem Start in die Serie keine einfache Angelegenheit, glaubt man den Worten des finnischen Angreifers Tatu Eronen: «Fribourg hat eine gute Rückrunde gespielt und sich in der Tabelle über den Strich gekämpft. Es ist nicht einfach, ihr Defensivsystem zu knacken.»

Eronens Worte bewahrheiteten sich im Auftaktspiel der Serie: Ad Astra startete zwar mit viel Ballbesitz, kam aber nur selten zu guten Abschlusspositionen. Fribourg auf der Gegenseite hielt gut mit und kam ebenfalls zur einen oder anderen Chance. Dass die Torhüter beidseits nicht allzu viel zu tun hatten, lag daran, dass sich die Angreifer schwertaten, am Block der Gegner vorbei zu schiessen. So dauerte es eine ganze Weile, bis das erste Tor fiel. Den Bann brach Ad-Astra-Captain Roman Schöni in der 17. Minute. Nach einem Freischlag in der gegnerischen Spielfeldecke zog Cornel von Wyl ab, Stöckli im Tor der Gäste konnte den Ball nicht unter Kontrolle bringen, und Schöni schob den Abpraller aus kurzer Distanz über die Linie. Die Führung konnten die Sarner jedoch nicht mit in die Pause nehmen. «Wir konnten aus unserem Ballbesitz im Startdrittel zu wenig Kapital schlagen. Fribourg hatte zwar nicht viele Abschlüsse, aber wenn sie durchkamen, waren sie sehr gefährlich», meinte Eronen vor dem Gang in die Pause.

Schwaches Sarner Mitteldrittel

Die Freiburger boten dem Favoriten auch im Mitteldrittel die Stirn. Ad Astra hatte mehr und mehr Mühe, mit einer kontrollierten Spielauslösung den Ball in die gegnerische Zone zu bringen. «Fribourgs Steuerspiel ist sehr gut, wir hatten vor allem im zweiten Drittel unsere liebe Mühe damit», wusste auch Tatu Eronen. Cornel von Wyl wurde kurz vor dem zweiten Seitenwechsel für ein eher streng gepfiffenes Vergehen auf die Strafbank geschickt. Den sich bietenden Platz wusste Fribourg zu nutzen: Mit einem technischen Kabinettstückchen überlistete Roulin Torhüter Britschgi von hinter dem Tor zum 2:1.

Dass die Wende im Schlussdrittel kam, war zu einem grossen Teil auch Tatu Eronen zu verdanken. Drei Minuten waren im dritten Abschnitt gespielt, als der schussstarke Finne Stöckli mit einem Hocheckschuss zum Ausgleich überwand. Den Schwung dieses Treffers wusste Ad Astra auszunützen: Markström legte im nächsten Einsatz mit einem platzierten Schuss von der Seite nach zur 3:2-Führung. Liessen die Sarner in den ersten 40 Minuten die Präzision im Offensivspiel mehrheitlich vermissen, kam diese nun endlich zum Vorschein. In der 54. Minute fiel das 4:2, das war gleichbedeutend mit der Entscheidung. Im Forechecking gewannen die Sarner Stürmer hinter dem Freiburger Tor den Ball, Marco Schöni bediente mit einem Querpass Tatu Eronen und der später zum besten Spieler der Partie geehrte Stürmer musste für seinen zweiten persönlichen Treffer nur noch den Ball über die Linie schieben. Den Deckel drauf machte Zurmühle in der Schlussminute mit einem Treffer aus grosser Distanz ins verwaiste Freibuger Tor. Dennoch war Eronen nicht voll und ganz zufrieden mit der Leistung seines Teams: «Wir können und wollen mehr. Spielerisch müssen wir uns steigern. Aber schliesslich haben wir gewonnen und uns den ersten Sieg geholt. Das ist das Wichtigste.»

Start in das zweite Spiel misslingt gründlich

Am Sonntagabend traten die Sarner auswärts in Freiburg an. Der Start in dieses zweite Spiel misslang gründlich: Fribourg führte nach 20 Spielminuten mit 4:0. Die Gäste gaben sich deswegen aber nicht geschlagen. Sie holten kontinuierlich auf und konnten in der 54. Minute durch Lauri Liikanen sogar zum 5:5 ausgleichen. Doch die Hoffnung auf den zweiten Sieg in dieser Serie verflog rasch wieder: Bloss 45 Sekunden nach der Egalisierung erzielte der Freiburger Daniel Kaeser den 6:5-Siegestreffer. Ad Astra Sarnen ist deshalb vor dem zweiten Heimspiel vom kommenden Freitag in Zugzwang geraten. (jh/reb)