Der Skiclub Flühli nimmt eine Menge Arbeit auf sich Der ehemalige Spitzenlangläufer Christoph Schnider ist für den Nachwuchs des Skiclub Flühli verantwortlich. Zudem amtet er zugleich seit sieben Jahren als umsichtiger OK-Präsident des Salwideli-Langlauf. Roland Bösch

Julian Emmenegger schafft es in der U14-Kategorie zum ersten Mal zuoberst auf das Podest und sorgt damit für den Höhepunkt aus Sicht der Veranstalter. Bild: Guido Küng (Sörenberg, 17. Februar 2019)

Erstmals in dieser Saison bezwang der 13-jährige Athlet Julian Emmenegger vom Skiclub Flühli in einem Rennen seinen gleichaltrigen Kollegen Silvan Lauber vom Skiclub Horw. Die beiden Luzerner Nachwuchsläufer liefern sich jeweils packende Duelle, die in der Vergangenheit mehrheitlich zu Gunsten Laubers ausgingen. Emmeneggers Erfolg sowie der Kategoriensieg von Tobias Limacher bei der U18 bildeten die sportlichen Höhepunkte des Skiclubs Flühli am letzten Sonntag beim Saldwideli-Langlauf. «Die beiden Exploits von Julian und Tobias sind sozusagen die i-Pünktchen eines gelungenen Rennwochenendes», bilanzierte Christoph Schnider am Sonntagabend zufrieden.

Christoph Schnider, OK-Chef des Salwideli-Laufs. Bild: Angelika Zberg

Der ehemalige Spitzenlangläufer ist seit neun Jahren Nordisch-Chef des Traditionsvereins im Entlebuch und amtet seit sieben Jahren als OK-Präsident des Regionalrennens. Der Nordisch-Wettkampf im Rahmen des ZSSV-Concordia-Langlaufcups wurde bereits zum siebten Mal bei der Talstation der Rothornbahn im Sörenberg ausgetragen. Die ehemalige Wettkampfstrecke auf dem Salwideli musste dem Renngelände im «Bödeli» weichen. «Wir haben uns damals entschieden parallel zum Salwideli-Langlauf auch ein Biathlon-Rennwochenende durchzuführen und benötigten die entsprechende Infrastruktur», blickt Christoph Schnider zurück. Der Skiclub Flühli nimmt dafür jeweils eine Menge Arbeit auf sich. Der Biathlonschiessstand wird extra für das Rennwochenende eingerichtet. Zudem wird jeweils bereits im Herbst eine Brücke über die Emme gebaut, um mit dem Spurgerät ins Wettkampfgelände zu kommen. «Als Athlet hätte ich nie gedacht, dass die Durchführung eines Anlasses mit derart vielen kleinen Details verbunden ist», stellt Schnider, der mittlerweile als Vorarbeiter und Projektleiter in einem Zimmerei-Betrieb im Entlebuch arbeitet, fest.

Begeistert von der Nachwuchsarbeit

Der Mut zur Veränderung wurde gerade am vergangenen Rennwochenende belohnt. Das kaiserliche Wetter und die guten Schneebedingungen sorgten für eine ausgelassene Stimmung bei den zahlreichen Biathleten und Langläufern aus der ganzen Schweiz. Christoph Schnider, der 2004 Schweizer Meister über 15 Kilometer in der freien Technik geworden ist und als Weltcup-Bestresultat einen 21. Rang bei einem 30 Kilometer Skating-Rennen vorzuweisen hat, ist kein Mann der grossen Worte. Er fühlt sich in der Rolle als Nachwuchsförderer und OK-Präsidenten aber dennoch wohl. «Als Langläufer habe ich einen engen Bezug zum Skiclub Flühli und dem langjährigen Förderer Koni Felder aufgebaut. Es war für mich immer klar, dass ich etwas zurückgeben möchte», erklärt Christoph Schnider. Der 42-jährige Mann aus Finsterwald ist stolz auf das derzeitige Team von rund 15 jungen Athletinnen und Athleten. Dabei geht es Schnider, der seit wenigen Monaten Vater einer Tochter ist, eigentlich nicht auf Biegen und Brechen um Siege. «Einige unsere Klubkinder bestreiten keine Wettkämpfe, sind aber mit Herz und Seele dabei. Wenn sie auch mit 30 Jahren noch auf den schmalen Latten anzutreffen sind, werte ich dies als Erfolg», gibt Schnider offen und ehrlich zu. Die Nachwuchsabteilung des Skiclub Flühli ist eine grosse Familie. Mit dem Lager im Goms in der ersten Fasnachtsferienwoche steht ein Saisonhöhepunkt erst bevor. Im Wallis wird Christoph Schnider aber mit einem Auge immer wieder nach Seefeld schielen. Das Club-Aushängeschild Ueli Schnider, übrigens mit ihm nicht verwandt, nimmt dort an den Weltmeisterschaften teil.

Ausdauer beim brutalsten Bike-Rennen geholt

Auch nach dem offiziellen Ende der Karriere im 2007 ist bei Christoph Schnider ein gewisser Ehrgeiz geblieben. Wenn er als Trainer bei den regionalen Rennen im Einsatz ist, zieht er sich ab und zu auch selber die Startnummer über. Seine anspruchsvollste sportliche Herausforderung nahm Christoph Schnider im letzten Sommer an. Er bestritt die Navad-1000, das wohl brutalste Bike-Rennen in der Schweiz. In gut vier Tagen von Romanshorn quer durch die Schweiz nach Montreux. Oder in anderen Worten ausgedrückt: rund 1000 Kilometer und 31 000 Höhenmeter. «Die ersten drei Tage gönnte ich mir in der Nacht etwas Ruhe. Am letzten Tag fuhr ich auch in der Dunkelheit und war während rund 32 Stunden im Sattel», erklärt Schnider. Spätestens jetzt ist klar, von wo OK-Präsident Schnider die Ruhe und die Kraft für das vollbepackte Langlauf- und Biathlonwochenende im Sörenberg nimmt.