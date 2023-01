Basketball Swiss Central Basketball verliert Spiel und Kelechi Obim Nach dem Heimsieg gegen Monthey wurde Swiss Central am Wochenende in Boncourt auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt und verlor mit 65:80.

Nach dem Heimsieg gegen Monthey wurde Swiss Central am Wochenende in Boncourt auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt und verlor mit 65:80. Nach einer ausgeglichenen Startphase erhöhte das Heimteam die Führung innert vier Minuten von 15:13 auf 28:13. Bis zur Pause wuchs der Boncourt-Vorsprung gar noch weiter. Immerhin: In der zweiten Hälfte zeigten die Gäste ein anderes Gesicht. SCB konnte sowohl das dritte als auch das vierte Viertel für sich entscheiden.

Spielemacher Antwoine Anderson (rechts) und Kelechi Obim, der sich erneut an der Schulter verletzte. Bild: Manuela Jans-Koch (Reussbühl, 28. April 2022)

Seine beste Leistung im SCB-Trikot zeigte der Kanadier Julien Roche (19 Punkte, 10 Rebounds). «Wenn wir es schaffen, die Lehren aus der ersten Halbzeit zu ziehen, kann ich mit dieser Niederlage leben», so Coach Orlando Bär. Dank des Erfolgs gegen Monthey sowie der guten zweiten Halbzeit in Boncourt sei die Moral im Team nach wie vor intakt. Bitter für SCB war, dass sich Kelechi Obim nach nur 40 Sekunden die Schulter ausrenkte und nicht weiterspielen konnte. Aufgrund derselben Verletzung verpasste der Flügel zu Beginn der Saison bereits mehrere Spiele.

Übrigens: Für einen Teil der SCB-Delegation verlängerte sich der Aufenthalt im Jura unfreiwillig. Aufgrund einer defekten Kupplung im SCB-Kleinbus mussten die Zentralschweizer zwei Stunden auf den Reparaturdienst warten. «Glücklicherweise feierten die Boncourt-Anhänger ihren Sieg in der Halle mit Raclette und Weisswein, weshalb wir immerhin nicht an der Kälte warten mussten», sagte Bär schmunzelnd. (ds)