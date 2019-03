Schafft der HC Luzern die Wende im Playoff-Halbfinal gegen Dürnten? Zweitligist HC Luzern ist im Playoff-Halbfinal unter Zugzwang. Gegen Dürnten darf er nicht mehr verlieren, selber benötigen die Luzerner noch zwei Siege für den Finaleinzug. Michael Wyss

Henrik Maurenbrecher. (Bild: Michael Wyss)

Der Zweitligist HC Luzern liegt im Playoff-Halbfinal gegen Dürnten 1:2 in Rücklage. «Wenn wir hart arbeiten, 60 Minuten unser Spiel machen, können wir Dürnten besiegen. Die dritte Partie der Best-of-5-Serie hat aufgezeigt, dass wir mit den Zürcher Oberländern mithalten können«, ist sich Luzerns-Stürmer Henrik Maurenbrecher (27) nach dem 5:3-Sieg am vergangenen Samstagabend bewusst.

Tatsache ist, wenn Luzern sein bestes Hockey abrufen kann, können sie gegen jeden 2.-Liga-Gegner bestehen. Allerdings benötigt es gegen diesen spielstarken und schnellen Gegner, der mit dem 6:5-Erfolg und 3:2-Sieg nach Verlängerung in den Halbfinal startete und sicher nicht das bessere, sondern das glücklichere Team stellte, eine tadellose Disziplin, Konzentration und Zweikampfverhalten während drei Dritteln. «Wenn man gegen Dürnten schwächelt und einen Durchhänger hat, nützen die Zürcher das eiskalt aus. Sie brauchen nur wenige Chancen für einen Torerfolg. Und wenn sie in Führung liegen, wird es immer schwierig, sie zu bremsen», ist Maurenbrecher überzeugt.

Heute Dienstag (20.00, Eishalle Bäretswil) kommt es zum vierten Duell. Gewinnt Luzern, gleichen sie die Serie zum 2:2 aus und haben die «Belle» am Donnerstag (19.30 Eiszentrum Luzern). Maurenbrecher weiter: «Wichtig ist, dass wir nicht wieder in Rückstand geraten wie beim letzten Auswärtsspiel, wo wir ein 0:2 wettmachen mussten. Das kostete viel Kraft und Energie und so provozierten wir unnötige Strafen aus der Undiszipliniertheit heraus, weil die Substanz fehlte.» Erzwingt Luzern nach dem Viertelfinal (0:2-Rücklage gegen Küsnacht) nun auch im Halbfinal gegen die Dürnten die «Belle»? Maurenbrecher: «Wir sind bereit für die Challenge in Bäretswil.» Dass der letzte Schritt immer der schwierigste ist, kommt dem HCL entgegen. Dürnten wirkte nicht mehr derart souverän und diszipliniert, hatte Mühe mit dem Forechecking und dem Kampfverhalten des HCL. Das Team von Headcoach Robert Küttel (42) scheint im richtigen Moment das Erfolgsrezept und die Schwachstelle der «Wikinger» gefunden zu haben.