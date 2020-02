Schafft Volley Luzern den historischen Coup? Playoff-Viertelfinal in der NLA und Halbfinal im Cup: Volley Luzern steht vor einem nahrhaften Doppeleinsatz.

Der Luzerner wollen auch an diesem Wochenende wieder jubeln. Bild: Patrick Hürlimann

Die Serie wird immer eindrücklicher. In Meisterschaft und Cup haben die Männer von Volley Luzern mittlerweile zehn Siege aneinandergereiht, 2020 sind sie noch ungeschlagen. «Das ist grossartig», freut sich Teammanager Josef Wicki, doch mit einem Schmunzeln fügt er an: «Es gibt Vereine, die haben eine längere Serie. Der FC Liverpool hat 17 Mal in Folge gewonnen.» Sollten die Luzerner sogar den aktuellen Wert des englischen Fussballklubs egalisieren, stünden sie im Playoff-Final der NLA und hätten Ende März den Cupfinal gewonnen. «Doch wir träumen nicht», betont Wicki. «Wir nehmen Spiel für Spiel.»

Als nächstes steht ein nahrhafter Doppeleinsatz auf dem Programm. Am Samstag fährt Volley Luzern nach Näfels zum zweiten Spiel im Playoff-Viertelfinal (best of 5) der NLA. Die erste Begegnung gewannen die Luzerner am letzten Wochenende mit 3:2. Bereits am Sonntag bitten sie wegen des seltsamen Spielplans von Swiss Volley zum Halbfinal im Schweizer Cup. Gegner in der Bahnhofhalle ist Amriswil, jenes Team also, das sie in dieser Saison als einziges noch nicht bezwingen konnten. «Wir sind der Herausforderer, doch die Chancen auf einen Sieg bestehen ganz klar», ist Wicki überzeugt. Schafft Luzern den Coup, schreibt es Geschichte. Noch nie stand nämlich ein Zentralschweizer Männer-Team in einem Cupfinal. «Dann würden wir Ende März eine zweite Fasnacht ausrufen», sagt Wicki, selber begeisterter Fasnächtler.

«Alle Volleyball-Verrückten sind am Cupfinal»

Einer, der die Atmosphäre eines Cupfinals kennt, ist Luca Müller. Der ehemalige Akteur von Volley Luzern (2016 bis 2018) erlebte bereits zweimal ein Endspiel. 2015 mit Schönenwerd, 2019 mit seinem aktuellen Klub Amriswil. «Leider wurde ich beim ersten Mal nicht eingesetzt und wir verloren. Beim zweiten Mal war ich verletzt», erzählt der 26-Jährige aus dem aargauischen Menziken, just ennet der Luzerner Kantonsgrenze. Die Stimmung am Spielort Fribourg sei jeweils super, «alle Volleyball-Verrückten sind dort. Für unseren Sport gibt es in der Schweiz keine bessere Plattform.» Und so ist es nichts als nachvollziehbar, dass er mit Amriswil, das den Cup in den letzten drei Jahren gewann, auf dieser Bühne erstmals zum Einsatz kommen will.

Hierzu müssen die Thurgauer am Sonntag zunächst aber die Hürde Luzern nehmen. Obwohl Amriswil beide Spiele in der Meisterschaft problemlos gewann, rechnet Müller mit einer «engen, heissen Partie. Luzern befindet sich im Hoch.» Für ihn sei es sowieso immer speziell, gegen den Ex-Verein und die alten Kollegen anzutreten.

Ex-Luzerner Luca Müller mit neuer Software

Der Grund, weshalb er vor zwei Jahren zu Amriswil wechselte, war die Möglichkeit, in seiner Karriere den nächsten Schritt nach oben zu machen. Bei den ambitionierten Thurgauern ist Müller Vollprofi und mittlerweile auch Stammspieler. Für Letzteres musste er allerdings getreu seinem Motto «fortes fortuna adiuvat» (den Mutigen hilft das Glück) einen Positionswechsel vornehmen. Seit dieser Saison agiert der 1,90 Meter grosse Linkshänder nicht mehr als Aussenangreifer, sondern als Libero. Er wurde also vom Offensiv- zum Defensivspieler umfunktioniert. «Ich musste meine Software überschreiben und mir neue Automatismen aneignen. Ich darf zum Beispiel nach der Ballannahme nicht mehr nach vorne ans Netz rennen.»

Gründe für die Neuorientierung waren seine jahrelangen Knieprobleme, hervorgerufen durch die Sprünge am Netz, und die Konkurrenzsituation. Die Libero-Position ist die einzige, auf der Amriswil keinen Ausländer engagiert hat. «Nach sechs Monaten kann ich sagen: Ich bereue die Umstellung nicht, ich fühle mich in der Rolle mega wohl.»