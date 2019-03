Die Krienserin Manuela Schär leidet und siegt beim Rollstuhlmarathon in Tokio Manuela Schär und Marcel Hug gewinnen den Tokio Marathon. Damit verbunden: Der vorzeitige Triumph Schärs in der Major-Serie und Hugs Wahrung der Chance, es ihr gleichzutun. Jörg Greb

Manuela Schär: Gezeichnet von den Strapazen, aber glücklich zuoberst auf dem Podest. Bild: Alessandro Di Ciommo/Getty (Tokio, 3. März 2019)

Vor einem Jahr sprach Manuela Schär nach dem Sieg über die 42,195 km in der Hauptstadt Japans vom «grössten Erfolg meiner Karriere». Verbunden mit dem Resultat war der definitive und erstmalige Gewinn der lukrativen und prestigeträchtigen Marathon-Major-Serie. Nun doppelte die Krienserin nach. Und sicherte sich die Wertung erneut frühzeitig – obwohl die Serie wegen der Turnus-Startverschiebung noch in einer eher frühen Phase steckt.

Schär gewann das vierte der bisher vier Rennen. Die Serie umfasst sieben Rennen, die vier besten kommen in die Wertung. «Ich hatte mir den Sieg vorgenommen und bin überglücklich und erleichtert», sagte sie. Als grossen Vorteil auf die kommenden Top-Marathons von Boston und London, gleichzeitig der WM, sieht sie das Erreichte: «Jetzt befinde ich mich in einer erstklassigen Ausgangslage.»

Belastende Erinnerungen

Bis zum Ergebnis musste Schär allerdings hart kämpfen. «Mir schossen Bilder vom letztjährigen Boston Marathon durch den Kopf», sagte sie. Vor bald einem Jahr musste sie wegen des Wetters kapitulieren. Statt auf der obersten Podeststufe landete sie frühzeitig unterkühlt im Samariterzelt. Nun stellte das kalte und regnerische Wetter ähnliche Anforderungen. Im Gegensatz zu damals hatte sie aber das entsprechende Glück. «Es wurde ein harter Kampf und ich musste die Boston-Erfahrung immer wieder beiseiteschieben», sagte sie.

Dennoch: Auf den letzten Kilometern habe sie nichts mehr gesehen, beschrieb die 34-Jährige. Wiederum landete sie bei den Samaritern, diesmal aber erst nach der Ziellinie. Und bemerkenswert: Schär machte damit die gesundheitlichen Probleme von Ende Jahr endgültig vergessen. «Das alles macht mich stolz», sagte sie zu Recht.

Weniger belastende Assoziationen mit nasskaltem Wetter bringt Marcel Hug mit. Der Thurgauer mit Wohnsitz in Nottwil sagt: «Ich habe volles Vertrauen in mein Regenmaterial.»

Hug setzt seinen Gegnern zu

Und nach der Boston-2018-Erfahrung trat er erstmals mit einer Regenjacke an. Der Entscheid zahlte sich aus. Er fror nicht, sagte sogar: «Ich hatte keine Mühe.» So landete Seriensieger Hug einen weiteren Sieg, der ihm viel bedeutet. Nach den drei zweiten Plätzen in den Rennen im Herbst fand er zurück auf die Siegstrasse. «Das gibt mir Selbstvertrauen, auch wenn der Regen das Ganze relativiert.» Im Kampf um den Gesamtsieg hat er sich mit diesem Resultat zurückgemeldet, den er in den letzten beiden Jahren jeweils feierte. Als offen bezeichnet er nun die Ausgangslage. Daniel Romanchuk, seinem wohl härtesten Widersacher, ist er wieder ganz nahe gekommen. Während des Rennens setzte Hug fast wie Schär von Beginn an auf ein hohes Tempo und eine frühe Aufsplittung des Feldes. Entscheidend schliesslich: sein stetes und aggressives Beschleunigen nach den zahlreichen Kurven. «Damit machte ich meinen Gegnern das Leben schwer.»