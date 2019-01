Die Luzerner Langläuferin Claudia Schmid verpasst Hattrick nur knapp Obwohl voll berufstätig, gehört Claudia Schmid (35) schon seit geraumer Zeit zu den besten Volkslaufspezialistinnen der Schweiz. In dieser Saison ist die konditionsstarke Luzernerin bereits mehrfach auf das Podest gelaufen. Urs Hanhart

Die 35-jährige Luzernerin Claudia Schmid setzt primär auf Volksläufe. (Bild: Urs Hanhart (Rothenthurm, 20. Januar 2019))

Beim Rothenthurmer Volksskilauf, der am Sonntag bei perfekten Bedingungen zum 51. Mal ausgetragen und von 434 Athleten unter die schmalen Latten genommen wurde, kamen die Zuschauer in den Genuss eines überaus spannenden Rennens. Zehn Läufer, die sich ungefähr bei Rennhälfte (Gesamtdistanz 22,5 km) abgesetzt hatten und zusammen die Spitzengruppe bildeten, bogen nahezu geschlossen auf die leicht ansteigende Zielgerade ein und kämpften um den Tagessieg. Als klar endschnellster Mann in diesem Sprintspektakel erwies sich der 25-jährige Bündner Kevin Marc Camathias. Er setzte sich souverän vor Livio Corsini (Lenzerheide) und Thomas Rusch (Appenzell) durch. Der Einsiedler Ricky Steinauer klassierte sich als bester Zentralschweizer mit vier Sekunden Rückstand im siebten Rang.

Ein starkes Rennen liefen die beiden besten Frauen, die Biathletin Flurina Volken (25) aus dem Obergoms und Claudia Schmid, die den Rothenthurmer 2014 und 2015 für sich entscheiden konnte. Beide fanden in der ersten Verfolgergruppe Unterschlupf und hielten deren Pace bis zum Schluss mit. Schmid hatte über weite Strecken die Spitzenposition inne, aber ihre Fluchtgefährtin klebte ihr stets ganz dicht an den Hacken. Zum Schluss kehrte Volken den Spiess um und verwies die Hauptanimatorin um sieben Sekunden auf den zweiten Platz. Die schnellsten Frauen büssten nur etwas mehr als zwei Minuten auf den Tagessieger ein und klassierten sich in der Overall-Wertung im Bereich der 30. Position.

Beinahe Rothenthurmer Geschichte geschrieben

Obwohl Schmid die Chance, beim ältesten Volksskilauf der Schweiz als erste Frau zum dritten Mal zu triumphieren, nur relativ knapp verpasste, zeigte sie sich keineswegs enttäuscht. Im Gegenteil, betonte sie doch: «Angesichts der Tatsache, dass ich aufgrund des Schneemangels in mittleren Lagen erst spät mit dem Schneetraining beginnen konnte, bin ich mit meiner Leistung und dem zweiten Platz sehr zufrieden. Als Flurina Volken an mir vorbeizog, konnte ich nicht mehr reagieren. Sie war einfach stärker und hat verdient gewonnen.» Für die Athletin vom Skiclub Horw war dies bereits der zweite Podestplatz im Rahmen der diesjährigen Swiss-Loppet-Serie, die heuer elf Stationen umfasst. Beim Attraverso in Campra, dem traditionellen Auftaktrennen, belegte sie ebenfalls den zweiten Platz. Und beim vor Wochenfrist in Lenzerheide ausgetragenen Planoiras-Volkslanglauf landete sie in einem sehr stark besetzten Feld auf Position fünf. Dank dieser tollen Ausbeute liegt Schmid derzeit in der Swiss-Loppet-Gesamtwertung an zweiter Stelle. Trotz guter Chancen auf den Gesamtsieg in dieser prestigeträchtigen Volkslaufserie will sie aber nicht alle Rennen laufen: «Ich konzentriere mich hauptsächlich auf jene Wettkämpfe, die mir besonders gut gefallen. Das sind nebst dem Rothenturmer, der eine sehr schön angelegte, wellige Strecke aufweist, auf der man – wenn es so gut läuft wie diesmal – in einen richtigen Flow kommt, insbesondere auch der Einsiedler Volksskilauf, der Gommerlauf und der Engadiner. Die Swiss-Loppet-Gesamtwertung ist für mich nicht so wichtig.»

Lange Distanzen liegen ihr deutlich besser

Im Gegensatz zu ihrer Bezwingerin Volken, die hauptsächlich in der Biathlon-Arena auf der Lenzerheide trainiert und zumeist von guten Bedingungen profitieren kann, muss Schmid in Sachen Training kleinere Brötchen backen. Sie arbeitet an zwei Tagen pro Woche als Sportlehrerin und hat auch noch einen 50-Prozent-Bürojob. «Meine Trainingspensen sind sehr unterschiedlich. Ich versuche, auf vier bis fünf Einheiten pro Woche zu kommen. Aber das liegt halt neben der Arbeit nicht immer drin», so Schmid. Ihre hauptsächlichen Trainingsgebiete sind jene, die in der Nähe liegen, nämlich Langis und Eigenthal. Aber dort liess der Schnee in diesem Winter relativ lange auf sich warten.

Schmid ist schon seit Kindsbeinen eine begeisterte Langläuferin. Bereits als Schülerin bestritt sie ihre ersten Rennen. Später gab es dann aber ein Break. Ihre Begründung: «Weil mir bewusst wurde, dass ich es nicht ganz nach vorne schaffe, kehrte ich dem Langlaufsport vorübergehend den Rücken und konzentrierte mich auf andere Sportarten und meine Ausbildung zur Sportlehrerin.» Seit ihrer Rückkehr zum Langlauf setzt Schmid auf Volksläufe. Dies aus gutem Grund, wie sie erklärt: «Lange Distanzen liegen mir deutlich besser als kurze Rennen. Dort fühle ich viel wohler und ich kann meine Fähigkeiten voll ausspielen.»