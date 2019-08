Segeln zwischen Lust und Frust

Im Rahmen der Windweek Brunnen wurde auch das Finale der Swiss eSailing National Championship ausgetragen. Weltweit sind die Aktivitäten von eSports rasant am Wachsen. Mit der Lancierung der nationalen eSailing-Meisterschaft hat der Swiss Sailing auf diese Entwicklung reagiert. Seit dem 1. April konnte man sich bei verschiedenen virtuellen Regatten für den Final der qualifizieren. 417 Spieler haben daran teilgenommen und die Top 7 der aktuellen Rangliste haben am vergangenen Samstag im Festzelt der Windweek Brunnen das Livefinale bestritten. Die virtuellen Regatten konnten auf Grossleinwand mitverfolgt werden. Nach einer Qualifikationsrunde ging es in einem alles entscheidenden Medal Race um den ersten Meistertitel. Dieses Rennen wurde eher überraschend von Arno Simonet aus Münchenstein gewonnen. Der Basler mit Wurzeln in der Romandie ist selber aktiver Regatteur auf Jachten und trainiert seit letztem Oktober täglich im eSailing. «Das Programm ist sehr authentisch», meint er. «Nur wer von Segeln etwas versteht, die Regeln gut kennt und über eine gute Regattataktik verfügt, ist erfolgreich.» Phil Coint, der Favorit aus Genf, der sich als einziger Schweizer für die WM qualifiziert hatte, blieb ohne Medaille. (WR)

Infos: swiss-esailing.com