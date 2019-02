Selbsthypnose vor Biathlonstarts ist Aurel Dittlis Erfolgsgeheimnis Aurel Dittli aus Ibach feiert bei den Swiss-Cup-Rennen im Sörenberg seinen zweiten Saisonsieg. Bei den Rennvorbereitungen geht der 19-jährige Schwyzer seinen eigenen Weg. Roland Bösch

Aurel Dittli ist läuferisch gut unterwegs. (Bild: pd (Sörenberg, 17. Februar 2019))

Die nachfolgende Szene spielte sich am vergangenen Samstag kurz nach 10 Uhr in der vom Skiclub Flühli hergerichteten Biathlonarena Bödeli bei der Talstation der Rothornbahn im Sörenberg ab. 20 Minuten vor seinem Renneinsatz sitzt ein junger Athlet ruhig und abgeschottet auf einem Stuhl. Er lässt sich von der Musik aus dem Kopfhörer berieseln. Von Nervosität bei seiner Premiere beim Super-Einzelstart-Rennen im Rahmen des Leonteq-Biathlon-Cup von Swiss-Ski keine Spur. Rund 24 Stunden später wiederholt sich dieses Szenario vor dem Sprint-Rennen der Elite erneut.

Die Rede ist von Aurel Dittli. Der 19-jährige Athlet von Nordic-Ibach-Schwyz hat sich auf dem Stuhl in eine Selbsthypnose versetzt und bereitet sich auf diese Weise mental auf den Wettkampf vor. Seine Rennvorbereitung hat einen guten Grund. Der provisorische Titel der Matura-Arbeit von Aurel Dittli an der Sportmittelschule in Engelberg lautet: «Hypnose im Spitzensport – ein Selbstversuch». Der Biathlet hat sich dazu im Hinblick auf die Saison 2018/2019 Damian Gwerder aus Muotathal anvertraut. Der Handballtrainer verfügt über eine entsprechende Ausbildung und hat Aurel Dittli in mehreren Lektionen das Handwerk der Selbsthypnose beigebracht. «Die Selbsthypnose geht weniger tief als die Hypnose», erklärt der Schwyzer und ergänzt: «Jeweils am Abend vor dem Wettkampf sowie rund 20 Minuten vor dem Start nehme ich mir Zeit dafür.»

Alpencup-Rennen im Visier

Das Mitglied der Kandidatengruppe von Swiss-Ski ist sich bewusst, dass diese Art von mentaler Arbeit auch für Fragezeichen sorgt. Er gesteht sogar ein: «Ich selber bin gegenüber irgendwelchen Hokuspokus-Ritualen sehr kritisch eingestellt.» Aufgrund seiner bisherigen eigenen Erfahrungen ist er überzeugt, dass die Selbsthypnose nicht in diese Sparte gehört. Aurel Dittli findet es hingegen wichtig, dass jeder Athlet seinen eigenen Weg findet. Wer weiterkommen wolle, müsse im mentalen Bereich sicherlich arbeiten. «Aus meiner Optik macht im Schiesstand die mentale Stärke mehr als 50 Prozent aus. Schiessen können wir doch alle, das Können im Wettkampf abzurufen stellt die Herausforderung dar», analysiert Aurel Dittli sehr präzise. Er selber kam erst mit 12 Jahren mit dem Langlauf in Kontakt und absolvierte als 13-Jähriger sein erstes Biathlon-Nachwuchsrennen – damals noch mit einem Luftgewehr.

Zusammen mit Samuel Kägi bester Schütze

Aurel Dittli, Mitglied des Biathlon-Teams des Zentralschweizer Schneesportverbandes, hinterliess am Samstag im Schiesstand einen starken Eindruck. Beim Super-Einzelstart-Rennen erzielte der Schwyzer in der Kategorie Jugend 2 16 von möglichen 20 Treffern. Zusammen mit Samuel Kägi war er der beste Schütze. Weil aber Dittli läuferisch den Andermatter in Schach halten konnte, feierte der Ibächler seinen zweiten Saisonsieg.

Beim Sprint am Sonntag wäre ein weiterer Podestplatz bereit gelegen. Doch Aurel Dittli verschenkte diesen gleich selber. Er musste beim Liegendschiessen einen Fehlschuss in Kauf nehmen, vergass aber die Strafrunde von 150 Meter zu absolvieren. Dieser Fehler wurde gemäss internationalem Reglement mit zwei Minuten bestraft.

«Ein solches Missgeschick ist natürlich ärgerlich und sollte nicht passieren», erklärt Aurel Dittli und gibt zu verstehen: «Lieber ist mir der Fehler im Sörenberg passiert als am kommenden Wochenende in Pokljuka.» Dort stehen die nächsten Alpencup-Rennen auf dem Programm. Wie in den vier bisherigen Rennen zuvor möchte Aurel Dittli nach Möglichkeit zu den besten jenen Schweizern gehören und sich möglichst weit vorne im Klassement wiederfinden. «Je nachdem, wie viele Athleten aus Deutschland und Italien am Start stehen, scheint mir eine Rangierung im ersten Drittel, aber mindestens in der ersten Hälfte des Teilnehmerfelds realistisch», definiert Aurel Dittli seine Ziele.

Und noch etwas ist für den sympathischen Biathleten seit dieser Saison klar. Der Stuhl 20 Minuten vor dem Start gehört auch in Slowenien dazu.