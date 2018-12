Die Volleyballer der SG Obwalden fordern den Leader aus Emmen Emmen-Nord lässt auf dem Weg zu den Aufstiegsspielen zur NLB nichts anbrennen und siegt 3:1 gegen Schönenwerd. Doch im Derby gegen die SG Obwalden bekundet der Leader mehr Mühe, als ihm lieb war. Ruedi Vollenwyder

Emmen-Nord-Spieler Nico Schmid versucht den Obwaldner Block mit Roger Amstad (Nummer 6) und Daniel Aschwanden (Nummer 8) zu durchbrechen. Bild: Pius Amrein (Sarnen, 16. Dezember 2018).

Emmen-Nord hat sich aus der 1.-Liga-Doppelrunde Gruppe C weitere fünf Zähler gutschreiben lassen. Im ersten Match gegen die Routiniers von Volley Schönenwerd III, dem vormaligen Tabellenzweiten, landete das Team um Trainer Marco Fölmli einen 3:1-Sieg. In den beiden ersten Sätzen (27:25 und 28:26) hatte Emmen zweimal knapp die Oberhand. «Erfreulich, dass wir zum Schluss der Sätze die Nerven im Zaume halten konnten», hebt der sehr effizient spielende Aussenangreifer David Wyss eine Stärke von Emmen-Nord heraus. Und kritisiert anschliessend: «Im dritten Satz haben wir dann unerklärlicherweise aufgehört das zu spielen, was wir können.»

Der Weckruf mit dem Satzverlust nützte: Im vierten Spielabschnitt (25:13) machten die Emmer dann alles klar. «Hauptsache, wir haben uns drei weitere Punkte gegen einen direkten Gegner hereinspielen können», meinte Marco Fölmli mit einem Schmunzeln. Im zweiten Satz «verzockte» sich der Übungsleiter aber gewaltig. 19:13 lag sein Team vorne. Er sah eine günstige Gelegenheit, jungen Akteuren Spielpraxis zu geben. «Nur so können sie dazulernen», begründet er seinen Entscheid. «Als es dann eng wurde, mussten auch sie Verantwortung übernehmen. Nur solche extreme Situationen bringen diese leistungsmässig und auch mental weiter», erklärt der Emmen-Trainer, der bei seinem Team immer etwas findet, das man noch verbessern kann. Sein Credo: «Ich bin halt nie ganz zufrieden», meint er lachend.

Ein Achtungserfolg für den Tabellenletzten

Nach den Siegen gegen die Spitzenteams Aarau (3:0) und dem 3:1-Erfolg über Schönenwerd hat sich Emmen-Nord eine gute Ausgangslage für die Playoff-Spiele geschaffen. Auf dem Weg dorthin sollte der Tabellenletzte SG Obwalden im Derby nicht zum Stolperstein werden. Denkste! Das Team um Coach Oliver Wagner zeigte sein wohl bestes Spiel in dieser Saison und forderte Emmen-Nord, das im Derby wiederum Spielern, die sonst nicht so viele Spielminuten auf dem Parkett stehen, Einsatzmöglichkeiten. Die ersten beiden Sätze (25:20 und 25:22) gingen relativ leicht an den Leader.

Dann stellte sich die SG Obwalden «auf die Hinterbeine». In dieser Phase zeigten die Obwaldner, dass auch sie etwas drauf haben, falls auch das Glück mitspielt. Mit etwas betretenen Gesichtern mussten die Spieler von Emmen die beiden 21:25-Satzniederlagen akzeptieren. Zum ersten Sieg reichte es dem Wagner-Team gleichwohl nicht. Emmen-Nord holte mit einem 15:12 im fünften Satz zwei weitere Zähler. Es war ein wirklich mühevoller Derbysieg für den Leader. Das Punkteverhältnis von 107:102 unterstreicht dieses enge Spiel.