Ebikon Natalia Gemperle siegt am Rotseelauf – die OL-Weltmeisterin mit russischen Wurzeln arrangierte sich mit der Weltlage OL-Weltmeisterin Natalia Gemperle siegt am Rotseelauf. Ihr Start in Ebikon hat einen speziellen Grund.

25 Bilder 25 Bilder Sie führt die Rangliste der Frauen an: Natalia Gemperle (Hallwil) wird von Andreas Meyer (l., 6. Platz, STV Willisau) und Michael Eggenberger (M., 5. Platz, Team Advantage) verfolgt. Bild: Patrick Hürlimann (Ebikon, 9. April 2022)

Das Revival des Rotseelaufs war verbunden mit einer TV-Premiere – mit Sprühregen, Schnee, aber auch einigen Sonnenstrahlen. Dank OL-Weltmeisterin Natalia Gemperle wurde der 51. Rotseelauf zum Thema für das Schweizer Fernsehen. Grund für ihren Start in Ebikon: die aktuelle Weltlage. Die Topathletin mit russischen Wurzeln, die seit sechs Jahren mit einem Schweizer verheiratet ist und im aargauischen Hallwil wohnt, wollte sich eigentlich an diesem Wochenende beim World Ranking Event in Bremgarten (BE) messen – mit der nationalen OL-Elite. Wegen den Sanktionen und dem Ausschluss von russischen Sportlerinnen und Sportlern war dies für die 32-Jährige aber unmöglich – trotz Schweizer Pass, den sie seit Januar besitzt.

Eine komplexe Erklärung steckt dahinter. Die Frage, ab wann Gemperle für die Schweiz im Orientierungslauf würde starten können, stellte sie sich aufgrund der langen Fristen schon 2021. Also entschied sie sich am Jahresende dafür, erst aufs Jahr 2023 ins Schweizer Dress zu wechseln. Dieser Fakt spricht jetzt gegen sie, zumal sie im Februar internationale Rennen für Russland in der Türkei bestritt. Die Folge: Sie ist von internationalen Einsätzen und auch von den bedeutendsten nationalen Orientierungsläufen ausgeschlossen. Noch aber bleibt die kleine Hoffnung, dass der Internationale OL-Verband (IOF) ein Urteil zu ihren Gunsten fällt. Sie hat dazu eine Eingabe beim IOF gemacht.

Formtests an kleinen Events

Mit der Situation versucht sich Gemperle zu arrangieren. Sie nutzt Startgelegenheiten auf unteren Stufen. So lief sie vor einer Woche beim OL-Dorfsprint in Muttenz – und am Samstag eben den 51. Rotseelauf. Gemperle unterstrich an beiden Orten ihre ausgezeichnete sportliche Verfassung und landete Siege. Am Rotseelauf dominierte sie die ansehnlich besetzte Frauenkonkurrenz und nahm über die 10 km der zweitplatzierten Christine Müller 3:43 Minuten ab, der Dritten Daniela Aeschbacher 4:05.

Und ein wohl noch deutlicheres Indiz für ihre gute Form: Gemperle musste im Endkampf lediglich fünf Männern den Vortritt lassen. Auf Sieger Simon Ammann, einen Namensvetter des Vierfach-Olympiasiegers im Skispringen, büsste sie nur 54,5 Sekunden ein.

«Die Männer waren wichtig für mich, ich konnte mich an ihnen orientieren und wir konnten uns in der Führungsarbeit abwechseln»,

sagte Gemperle.

Nahe am Streckenrekord

Angetreten war sie mit der Vorgabe, die 2019-Siegerzeit von Nicole Egger, der mehrfachen Schweizer Langstrecken-Meisterin, zu unterbieten. Das schaffte sie souverän. Mit 34:19 Minuten blieb sie um 1:06 Minuten unter jener Marke. Nahe kam sie gar dem Streckenrekord von 33:40, gehalten seit 2003 von Tola Zenebech, der später zweifachen Weltmeisterin und Olympiasiegerin über 1500 m.

Als beste Zentralschweizerinnen und Zentralschweizer zeichneten sich Andreas Kälin (Wollerau/33:37/3.) und Lillie Roberts (Adligenswil/39:42/5.) aus. Generell zeigte sich in der neu gestarteten Laufsaison die wieder aufkeimende Wettkampffreude – nach zwei Jahren mit nur wenigen Anlässen. Allerdings, und diese Erkenntnis hat sich auch bei grösseren Laufevents schon gezeigt: Vor-Pandemie-Zahlen in Bezug auf die Teilnehmerinnen und Teilnehmern bleiben noch Wunschdenken.