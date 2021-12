Squash Zu lange verletzt: Ambre Allinckx hat aufgehört, sich Ziele zu setzen Die verletzte Squasherin Ambre Allinckx wird die Schweizer Einzel-Meisterschaft in Kriens verpassen. Sie erzählt von ihrer Leidenszeit.

Kann ihren Titel nicht verteidigen: Schweizer Meisterin Ambre Allinckx, hier im Final der Sihltal Classics.

«Es war ein komplettes Scheissjahr», spricht Ambre Allinckx Klartext. Die Krienserin, die beste Squasherin der Schweiz, konnte 2021 nur zwei Turniere bestreiten. Und es ist unklar, wann sie auf die internationale Tour der Professional Squash Association zurückkehren wird. Allinckx versucht, positiv zu bleiben.

«Ich bin erst 19. Ich stehe noch am Anfang meiner Karriere. Es ist nicht so dramatisch.»

Begonnen hat es im März mit einer Sehnenplattenentzündung am rechten Fuss. Fast drei Monate konnte Allinckx nicht im Court sein. Wieder genesen, plante sie, im Juli an der WM in Chicago teilzunehmen. Aber: «Gerade vorher bekam ich Corona und lag krank zu Hause.» Als die Krankheit vorüber war, spielte Allinckx in Amsterdam und Stuttgart. «Da war ich aber schon wieder verletzt, hatte genau das Gleiche am linken Fuss und war wieder zwei Monate lang out.»

Hüfte könnte die Ursache des Problems sein

Medizinische Untersuchungen brachten keinen Aufschluss über die Ursache der Beschwerden. «Viele Ärzte hatten viele Meinungen», fasst Ambre Allinckx die Visiten zusammen. Die einen meinten, sie müsse nur zehn Tage pausieren, die anderen aber, dass die Genesung Monate dauere. «Wenn du etwas an der Hand hast, dann wartest du einfach, bis es wieder gut ist. Aber den Fuss brauchst du jeden Tag», seufzt Allinckx. «Ich habe deshalb aufgehört, mir Ziele zu setzen. Weil du dir dann Druck machst und dich auf den Wettkampf und nicht auf die Verletzung konzentrierst.» Die Squasherin glaubt, das Grundproblem sei die Hüfte und die Struktur der nach innen gerichteten Beine, der dadurch entstehende Druck.

«Im Moment trainiere ich darum viel an der Hüfte. Es wird immer besser»,

rapportiert Ambre Allinckx die Fortschritte.

Sie trainiere aber erst wieder ein Mal am Tag, erzählt die amtierende Schweizer Einzel-Meisterin – also halb so viel wie die anderen. Zwei Mal in der Woche arbeitet sie an der Physis, drei Mal in der Woche macht sie ein Soloprogramm – an der Akademie in Barcelona, wohin sie 2020 gezügelt ist. Es sei hart: «Du siehst die anderen, wie es ihnen gut geht, und du bist verletzt. Aber das gehört dazu. Ich akzeptiere es und denke: Ich gehe stärker aus dem heraus.»

Im Weltranking noch immer auf dem 81. Platz

Aufgeben? Daran habe sie nie gedacht, betont Ambre Allinckx. Sie habe jetzt auch «gar nicht so viel Zeit», sagt sie. «Ich bin immer noch fokussiert auf den Sport.» Sie habe zuletzt aber öfter gelesen «und ein paar andere Dinge gemacht». Noch immer wird die Spitzenspielerin aus dem Squash Club Pilatus im World Ranking an Position 81 geführt. Im Januar lag sie auf Platz 68, es war das beste Ranking ihrer Karriere. «Es ist gut zu wissen, dass ich einmal da vorne war», sagt sie. Denn könne sie wieder richtig trainieren, sei es nur eine Frage der Zeit, bis sie wieder so gut Squash spiele wie im März, ist sie überzeugt.

Einzel-Meisterschaft ohne Bewerbung

Ihren im September des letzten Jahres gewonnenen Meistertitel wird sie an diesem Wochenende in Kriens aber nicht verteidigen können.

«Es wäre gut, wenn ich 2022 wieder voll dabei bin. Ich will das aber nicht klar im Kopf haben. Ich muss geduldig sein und hoffen, dass es besser wird, dass es wieder perfekt ist.»

Auf die angesprochene Einzel-Meisterschaft sagt Remo Handl, Präsident des Squash Club Pilatus: «Wir haben uns gar nicht beworben. Unser Hauptfokus gilt der Junioren-SM vom Juni 2022, und PSA-Turniere im Sommer haben wir auch angemeldet.» Veranstalter ist denn auch nicht der Verein von Kriens, sondern der Verband.