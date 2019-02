Die Kroatin Simona Soda soll die Luzerner Basketballerinnen wieder auf Kurs bringen Spielerinnen verlassen reihenweise das Team, der Trainer wird ersetzt und die Zukunft ist ungewiss: Die Frauen des STV Luzern stecken in einer schwierigen Zeit. Doch es gibt eine Vision, die Hoffnung macht. Stephan Santschi

Die Kroatin Simona Soda trägt seit diesem Monat die Verantwortung beim STV Luzern. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 14. Februar 2019)

«Eine Achterbahnfahrt.» So umschreibt Jelena Morgan den Verlauf der bisherigen Saison. Sie ist die Teammanagerin der Frauen im STV Luzern Basket, die aktuell in der NLB spielen. Auf einen vorzüglichen Start im Herbst mit fünf Siegen aus fünf Spielen folgte der sportliche Einbruch mit sechs Niederlagen in den letzten sieben Partien. Zuletzt musste sogar ein Spiel mangels Personal verschoben werden. Die Grippe, Verletzungspech und vor allem der Abgang von fünf Spielerinnen haben das Team am Ende des letzten Jahres durchgeschüttelt.

Was ist passiert? So richtig darüber reden möchte keiner im Verein, zu unangenehm scheinen die jüngsten Vorkommnisse zu sein. Fakt ist, dass mit Marjana und Dijana Milenkovic, sowie Eltiona Miroci die drei besten Skorerinnen der ersten Saisonhälfte das Team verlassen haben, auch Kristina Milenkovic und Veronika Sakica figurieren nicht mehr im Kader. «Es gab Unstimmigkeiten, Empfindlichkeiten. Es kann aber durchaus sein, dass die eine oder andere Spielerin im Verlauf der Saison zurückkehren wird», sagt Präsident Hans Häfliger.

Spielerinnen kämpfen um Erhalt des Teams

Jelena Morgan erklärt derweil, dass man ursprünglich einen guten Plan gehabt habe. «Wir stellten ein Team mit alten Hasen und jungen Spielerinnen zusammen.» Generationenübergreifend hätten sich dann im Team aber unterschiedliche Vorstellungen herauskristallisiert. «Die einen wollten mehr trainieren, andere fokussierten sich stärker auf Beruf und Studium. Wir sind immer wieder vor neue Tatsachen gestellt worden», erzählt die Teammanagerin.

Unter ihrer Leitung machte man sich notgedrungen auf die Suche nach Ersatz, auch die Spielerinnen zapften ihre Netzwerke an. «Klar war das frustrierend, vor allem wenn das Leistungsniveau plötzlich nicht mehr stimmt», sagt die 23-jährige Patrizia Bürgi, die nach den Personalumwälzungen zum neuen Captain avancierte. «Aufgeben», so betont sie, «war für uns allerdings kein Thema. Wir haben im Team einen super Zusammenhalt. Wir wollten weiterspielen.»

Trainer Josip Cokara zieht sich ebenfalls zurück

Präsident Häfliger gibt derweil unumwunden zu, dass er in dieser Saison schon zweimal kurz davor stand, das NLB-Team der Frauen vom Meisterschaftsbetrieb abzumelden. Ein erstes Mal bereits vor dem ersten Spiel, weil lange kein Trainer gefunden werden konnte. Josip Cokara, der Trainer der U20- und U17- Junioren, stellte sich schliesslich interimistisch zur Verfügung. In der Zwischenzeit konzentriert er sich aber bereits wieder auf seine Aufgabe im Nachwuchs, die Belastung sei zu gross geworden.

Und so hatte Morgan neben Kaderergänzungen jüngst auch den Trainerposten neu zu besetzen. Sie profitierte dabei von der Freistellung von Simona Soda bei Ligakonkurrent GC Zürich. Seit diesem Monat trägt die 44-jährige Kroatin die Verantwortung an der Seitenlinie der Luzernerinnen und obwohl ihr erstes Spiel in Nyon mit einer herben 29:83-Niederlage endete, hinterliess sie bisher einen hervorragenden Eindruck. «Simona ist fachlich kompetent und kann unbelastet an ihre Aufgabe herangehen. Mit ihr hoffen wir wieder auf Ruhe», sagt Häfliger. Und Morgan fügt an: «Für uns heisst es nun: stabilisieren! Simona weiss, wie man ein Team auf Vordermann bringt.» Vor dem Engagement in Zürich half Soda in Fribourg beim Aufbau der Basketball-Akademie, davor war die ehemalige Nationalspielerin Profi in Kroatien, der Slowakei und der Schweiz.

Der Kampfgeist der Luzernerinnen scheint sich also, zumindest vorübergehend, zu lohnen. Ob das NLB-Team über diese Saison hinaus eine Zukunft hat, ist indes noch ungewiss. Frauen-Basketball, so zeigte die Vergangenheit mehrfach, hat in der Zentralschweiz einen schweren Stand. «Wir brauchen grosse Anstrengungen», betont Präsident Häfliger und verweist auf das fast vollständige Fehlen von Sponsoren und die ausgeprägten Defizite im Nachwuchsbereich, wo hinter den U17-Juniorinnen nicht mehr viel komme. Er sagt aber auch: «Ich bin optimistischer als noch vor zwei Wochen. Wir könnten mit der Verpflichtung von Soda einen Schritt in die richtige Richtung gemacht haben.»

Dreijahresplan soll NLB-Zukunft sichern

Eine starke Rolle nimmt dabei Jelena Morgan ein. Die ehemalige NLA-Spielerin (Sursee, Bellinzona, Brunnen) hat nicht nur Soda verpflichtet, sondern treibt auch die Umsetzung eines Dreijahresplans voran. «Wir möchten ein Team aufbauen, das dereinst als starker Playoff-Kandidat gilt. Dafür braucht es in der NLB nicht viel Geld, aber Enthusiasmus und ehrenamtliche Helfer», betont sie. «Noch ist das nur eine Vision. Deshalb gilt es nun die Ärmel hochzukrempeln.»