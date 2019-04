Simon Leu gewinnt die «Go-In-6-Weeks»-Startetappe in Inwil

«Go-In-6-Weeks»-Sportler Beat Bucher: «Ich bin nicht der geborene Läufer»

Am Mittwochabend startet in Inwil die Laufserie «Go-In-6-Weeks» in die achte Saison. Der Neuenkircher Beat Bucher (55) hat in den letzten sieben Jahren keine der bisherigen 42 Etappen verpasst.