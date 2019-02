Skispringer Matti Nykänen: Er flog hoch und fiel tief Im Alter von erst 55 Jahren ist Matti Nykänen, der bis heute beste Skispringer, gestorben. Der Finne war ganz oben, aber auch ganz unten. Der Alkohol stand ihm im Weg. Daniel Good

Matti Nykänen an den Olympischen Spielen 1984 in Sarajevo. (Photo: David Madison/Getty Images)

Finnen sind mutig. Im gleichen Jahr, als Matti Nykänen als erst 18-Jähriger am berühmten Holmenkollen Weltmeister von der Grossschanze wurde, gewann Keke Rosberg die Formel-1-WM. Auch in der Rallye-WM zählten die Finnen 1982 zur Elite.

Finnen sind speziell. In ihren Seelen scheinen sich Abgründe aufzutun. Am besten kommen die Eigenheiten des finnischen Volkes in den Filmen des Kultregisseurs Aris Kaurismäki zum Ausdruck: düstere Momente, wenige Dialoge, reichlich Alkohol. Im Jahr 2003 veröffentlichte Nykänen eine Autobiographie. Titel: «Grüsse aus der Hölle».

Über das Leben von Matti Nykänen wurde 2006 ein Film produziert. Die Boulevardblätter versuchten, mit Geschichten über den gefallenen Skispringer zu punkten. Nykänen war nach dem Karriereende oft betrunken, fünf Mal verheiratet und zwei Mal im Gefängnis. Er strippte und versuchte sich als Interpret von Popsongs. So erfolgreich er im Sport war, so glücklos verlief sein Leben nach dem Karrierenende. Wahrscheinlich auch, weil er an ADHS litt, einer Verhaltensstörung, die bei Nykänen erst spät diagnostiziert wurde. Beliebt im Volk blieb Nykänen trotz all’ seiner Eskapaden. Oder vielleicht gerade deswegen.

Unbestritten war Nykänen als Sportler eine Ausnahmeerscheinung. Wie der legendäre finnische Langstreckenläufer Paavo Nurmi, der zwischen 1920 und 1928 neun Mal Olympiasieger wurde. Es hätten noch mehr werden können, aber weil er für eine Reise nach Deutschland über Gebühr viele Spesen annahm, wurde er 1931 vom Internationalen Olympischen Komitee gesperrt. Auch Nurmi wurde nach der Karriere als Spitzensportler nicht glücklich. Er hatte Depressionen und erblindete beinahe. Nurmi erlitt mehrere Herzinfarkte und starb 1973 als 76-Jähriger. Er erhielt ein Staatsbegräbnis. Der am 17. Juli 1963 geborene Nykänen wurde 2004 das Opfer eines Herzinfarkts. Das Fluggefühl blieb ihm, und er gewann 2008 sogar die Veteranen-WM im Skispringen. Besonders erfolgreich war Nykänen freilich als Jungspund. Ein Jahr nach dem WM-Titel am Holmenkollen triumphierte er als 19-Jähriger zum ersten Mal an der Vierschanzentournée. 1984 wurde er in Sarajevo im damaligen Jugoslawien Olympiasieger von der Grossschanze. Noch dominanter war Nykänen in der Saison 1987/88: Drei Mal Gold an den Olympischen Spielen in Calgary, wieder Sieg in der Vierschanzentournée und im Gesamtweltcup. Nykänen holte drei olympische Einzeltitel, noch erfolgreicher war Simon Ammann mit vier. Der Sieg in St. Moritz Am 20. Januar 1988 verbuchte Nykänen seinen einzigen Sieg in der Schweiz, als er in St. Moritz ein Weltcupspringen für sich entschied. Es war sein 42. von insgesamt 46 Erfolgen im Weltcup. Schon im Winter danach geriet er – als noch nicht 26-Jähriger – in eine Baisse, von der er sich nie mehr erholte. Immer häufiger war die Rede von Alkohol. Schon 1991 beendete er die Karriere als Profisportler und geriet immer stärker auf Abwege. «Wenn du trinkst, lebst du wie in einer Blase, siehst keinen Sinn», sagte er. Drei Tage vor seinem Tod trat Nykänen noch als Sänger auf einer kleinen Bühne in Helsinki auf. «Flieg, Matti, flieg», war sein bekanntestes Lied. Vor einem Jahr war Nykänen an Diabetes erkrankt. Die Ursache für sein Ableben ist noch nicht geklärt. In Lathi, wo Nykänens Heimschanze steht, wurden die Fahnen gestern auf halbmast gesetzt. In Lahti finden am Wochenende die nächsten Weltcupspringen statt.