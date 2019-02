Skistars von morgen duellieren sich auf Klewenalp Am Sonntag (ab 10.00 Uhr) findet auf Klewenalp ob Beckenried ein Qualifikationsrennen des Grand Prix Migros statt. Gesucht werden dabei die Finalisten für das grosse Finale in Sörenberg. Ueli Metzger

Am Sonntag kämpfen rund 400 Jugendliche auf Klewenalp um die begehrten Finalplätze. Bild: pd

Rund 400 Kinder und Jugendliche werden am Sonntag auf Klewenalp am Start stehen. Die jüngeren Jahrgänge messen sich am Ergglen-Hang, während die Kinder ab Jahrgang 2008 am Klewenstock ihre Rennspiste vorfinden. Angemeldet sind Mädchen und Knaben vorwiegend aus der Zentralschweiz. Aber Nachwuchscracks aus der ganzen Schweiz werden versuchen, sich einen Podestplätze und damit die Finalqualifikation zu sichern. Das grosse Finale findet dann am 28. März im Sörenberg statt. Die zehn Bestklassierten jeder Kategorie erhalten eine Medaille. Zudem erhalten alle Teilnehmenden ein Erinnerungsgeschenk.

Der Skiclub Beckenried-Klewenalp hat über 100 Helferinnen und Helfer aufgeboten, um den Kids faire Rennen und einen tollen Rahmen zu bieten. Unter den Helfern befinden sich auch ehemalige Spitzenfahrer wie beispielsweise Markus Vogel und Bernhard Niederberger.

Telemark zum Ausprobieren

Im Village beim Junior-Skilift bieten die Sponsoren verschiedene Spiele und Wettbewerbe sowie Verpflegung für Teilnehmer und Zuschauer. Eine besondere Attraktion ist Telemark zum Ausprobieren. Athleten des Schweizer Telemark-Nationalteams sind mit einem Sortiment Telemark-Skis vor Ort. Sie stehen für alle mit Rat und Tat zur Verfügung, die sich in dieser eleganten Sportart versuchen wollen.