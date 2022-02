Handball Aussenseiter hält lange mit: Spono II verpasst gegen Spono I die Überraschung nur knapp Im Cup-Viertelfinal bezwingen die Spono Eagles nach Startschwierigkeiten die zweite Mannschaft mit 37:29.

Mia Emmenegger stand für einmal für die zweite Mannschaft der Spono Eagles im Einsatz. Bild: Urs Flüeler/ Keystone (Nottwil, 9. Februar 2022)

«Ich habe gehofft, dass sich meine Mannschaft etwas besser verkauft», sagte Caro Emmenegger im Oktober 2020. Damals traf ihr Team, die zweite Auswahl der Spono Eagles, im Cup-Achtelfinal auf das Flaggschiff des Vereins und verlor mit 16:45. Am Mittwoch dürfte sie mit dem Auftritt ihrer Frauen weitaus zufriedener gewesen sein. Wieder begegneten sich die beiden Teams der Nottwilerinnen im Cup, nun im Viertelfinal und diesmal gestaltete sich die Partie komplett anders.

Spono II, das in der SPL 2 auf Platz zwei steht, erwischte gegen den Leader der SPL 1 den besseren Start. Goalie Jana Egli hielt den Laden dicht, vorne sorgten Alena Bieri und Nationalspielerin Mia Emmenegger für die Tore. Letztere läuft gewöhnlich im Fanionteam auf, verstärkte diesmal aber die zweite Auswahl. Nach 14 Minuten führte der Underdog mit 9:5, woraufhin Spono-Trainer Fabio Madia ein Timeout nahm. Zum Vergleich: Beim letzten Duell vor 16 Monaten lagen die Grossen zu diesem Zeitpunkt bereits mit 11:3 vorne.

LK Zug will in einer Woche nachziehen

Fünf Minuten später hatte der Favorit das Skore wieder egalisiert (10:10), zur Pause war bei einer 18:15-Führung die Wende vollbracht. Auch nach dem Seitenwechsel tat sich der Oberklassige aber ungemein schwer. Bis zur 54. Minute blieb das wackere Spono II dran (28:30), musste sich erst in der Schlussphase etwas deutlicher distanzieren lassen und verlor letztlich mit 29:37.

«Kompliment an die Gegnerinnen, sie spielten frech, beherzt, motiviert, derweil bei uns die Luft nach der intensiven Hauptrunde etwas draussen war. Uns fehlte die letzte Konsequenz», sagte Madia. Letztlich zählt aber nur der Vorstoss in den Halbfinal. Ebenfalls weitergekommen sind der LC Brühl und Herzogenbuchsee, derweil am nächsten Mittwoch der LK Zug oder Yellow Winterthur die Runde der letzten Vier komplettieren werden.