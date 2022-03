Handball Spono Eagles sind im Tief, der LK Zug ist im Aufwind Zug und Nottwil treffen sich heute (20.15, Sporthalle) zum nächsten Derby – diesmal mit besonderen Vorzeichen.

Szene aus dem Februar-Duell: Zugs Celia Heinzer (rechts) versucht, Nottwils Marion Ort zu blocken. Bild: Urs Flüeler/Keystone

Ende Februar trafen sich die Spono Eagles und der LK Zug zum letzten Mal auf der Handballplatte. Es war das erste Spiel der SPL1-Finalrunde, die Nottwilerinnen waren souveräner Leader, die Zugerinnen lagen mit fünf Punkten Rückstand auf Platz drei. Wenn sich die beiden Teams heute Abend in Zug (20.15, Sporthalle) zum nächsten Derby treffen, haben sich die Vorzeichen verändert. Spono verlor seine Dominanz, Zug ist durch eine Trainerfreistellung durchgeschüttelt worden.

Beginnen wir mit dem Gastgeber: Der LKZ ist sportlich im Aufwind, gewann das eingangs erwähnte Derby in Nottwil überzeugend mit 35:29 und hat in der Tabelle den Anschluss an die Top 2 wiederhergestellt. Damals war noch Christoph Sahli der Trainer, Anfang März kam es dann zur überraschenden Trennung. Der Verein warf ihm «inadäquates privates Kommunikationsverhalten im Rahmen seiner Tätigkeit» vor. An Sahlis Stelle trat dessen Vorgänger Damian Gwerder, der mit dem LKZ vier Meistertitel (2010, 2013 bis 2015) und zwei Cup-Siege (2014, 2015) errungen hatte.

Gwerder wusste, was ihn erwartet

Der Einstand von Gwerder gelang nach Wunsch, vor einer Woche siegte der LKZ zu Hause gegen Yellow Winterthur mit 37:25. «Dem Team habe ich nichts angemerkt, die Spielerinnen geben Gas. Im Umfeld hat der Wechsel aus organisatorischen Gründen mehr ausgelöst», erklärt Gwerder. Das Aushelfen in der Not sei für ihn eine Herzensangelegenheit, richtig weg ist der 58-jährige Muotathaler auch gar nicht gewesen. In der SPL2 und bei den U18-Juniorinnen unterstützte er Cheftrainer Silvan Häfliger, das SPL1-Team verfolgte er als Zuschauer.

«Ich kannte die Spielerinnen und wusste, was auf mich zukommt.»

Im Gegenzug dürften auch die Spielerinnen keine lange Angewöhnungszeit gebraucht haben. Sibylle Scherer und Ria Estermann kennen Gwerder noch aus seiner früheren Trainertätigkeit im Fanionteam, zahlreiche andere Akteurinnen betreut(e) er in seiner Funktion als Schweizer U20-Nationalcoach. «Sie wissen, was ich vor einem Spiel mache, der Ablauf ist immer gleich», sagt Gwerder. Taktisch habe er in den bisher wenigen Übungseinheiten die eine oder andere Anpassung bei den Offensivauslösungen vorgenommen, «das Rad muss ich aber nicht neu erfinden».

Madia will mit Spono auf Touren kommen

Bei den Spono Eagles hat sich am Personal an der Seitenlinie nichts verändert, dafür stimmen erstmals in dieser Saison die Ergebnisse nicht mehr. Aus den drei ersten Spielen der Finalrunde resultierte für die Nottwilerinnen nur ein Punkt (31:31 auswärts gegen Brühl), zwei Partien gingen verloren (29:35 gegen Zug, 27:29 gegen Brühl). «Man kann von einem Tief reden», berichtet Trainer Fabio Madia – vor allem die Deckung ging nicht mehr mit der gewohnten Konsequenz ans Werk, kassierte zu viele einfache Gegentreffer.

Der Dreikampf zwischen Spono, Brühl und Zug um die beiden Plätze im Playoff-Final ist damit neu lanciert und enger denn je, nach Verlustpunkten sind alle gleichauf. Zwar sind noch neun Spieltage in der Finalrunde ausstehend, in den Direktbegegnungen zählt allerdings bereits jetzt jeder Zähler.

«Für uns ist es wichtig, dass wir wieder auf Touren kommen»,

sagt Madia, und zum Trainerwechsel beim LKZ hält er fest: «Damian sorgt für frischen Wind, wird mit seiner Erfahrung noch mehr aus dem Team herausholen können. Zug ist gut drauf.»