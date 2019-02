Spono will Titelchance wahren Brühl hat in dieser Saison noch kein einziges Spiel verloren. Das kümmert die wiedererstarkten Spono Eagles wenig: Sie wollen die St. Gallerinnen heute zu Hause im Cup-Halbfinal aus dem Wettbewerb schiessen. Stephan Santschi

Hat mit den Spono Eagles den Cupfinal im Visier: Rückkehrerin Neli Irman (beim Sprungwurf), hier im Spiel gegen den LK Zug. (Bild: Philipp Schmidli (Nottwil, 7. Oktober 2018))

Den Spono Eagles drohte im letzten Herbst das erstmalige Verpassen der Top 4 seit dem Aufstieg in die NLA im Jahr 1988, doch dieses historische Scheitern haben sie mittlerweile verhindern können. Wenn am 9. Februar die Finalrunde beginnt, werden die Nottwilerinnen als Viertklassierte mit von der Partie sein. Für mehr dürfte es ihnen in der Meisterschaft aber nicht mehr reichen, obwohl noch insgesamt 12 Partien auf dem Programm stehen. Der Rückstand auf einen Platz im Playoff-Final (Top 2) beträgt nämlich bereits beachtliche neun Punkte. «Die Spielerinnen sehen natürlich die Tabelle. Deshalb ist der Cup für uns nun umso wichtiger», sagt Trainer Carlos Lima.

Heute empfängt sein Team in Nottwil (20.15, SPZ-Halle) Brühl zum Cup-Halbfinal. Möglich machten die Luzernerinnen dieses Highlight mit den Erfolg im Viertelfinal beim Rivalen Zug. Trotz frühem 3:8-Rückstand gelang am 9. Januar zu einem überraschend souveränen 31:27-Auswärtssieg. «Die Art und Weise, wie das Team die Ruhe behielt, die kämpferische Einstellung und die Leistung in der Abwehr haben mir da sehr gefallen», resümiert Lima rückblickend. Er selber liess sich damals von seinem Assistenten Mirco Stadelmann vertreten, weil er in Deutschland Kurse zur Verlängerung der A-Trainer-Lizenz besuchen musste.

Remis in St. Gallen macht Spono Eagles Mut

Heute wird er wieder persönlich an der Seitenlinie zugegen sein, um seine Spielerinnen in den Cupfinal vom 17. März in Gümligen bei Bern zu coachen. Der Kontrahent ist dabei kein Geringerer als der ungeschlagene Tabellenführer der SPL 1, der LC Brühl. In Angst und Schrecken versetzt dies die Nottwilerinnen allerdings nicht, was sich dreifach begründen lässt. Erstens liegt der Heimvorteil auf ihrer Seite, zweitens ist das Aufgebot der Adler nach den Comebacks von Ivana Ljubas, Neli Irman, Patrizia Ramseier und Gianna Calchini wieder weitaus schlagkräftiger geworden – zudem hilft im Cup auch Routinier Soka Smitran aus.

Und drittens? Spono weiss, dass es sich mit Brühl wieder auf Augenhöhe bewegen kann. Das zeigte das Direktduell vor zwölf Tagen in St. Gallen, das 24:24-Remis endete und «in dem wir eigentlich die bessere Mannschaft gewesen sind», wie Lima findet. «Leider haben wir zu viele einfache Tore aus der Distanz gekriegt, weil wir nicht aufmerksam genug waren.» Es war bei 14 Siegen erst die zweite Punkteteilung für die Ostschweizerinnen in dieser Saison.

«Brühl spielt nicht wahnsinnig attraktiv»

Für die heutige Neuauflage dieses Evergreens im Schweizer Spitzenhandball der Frauen sieht Lima wie schon vor dem Viertelfinal in Zug keinen Favoriten. «Gegenüber den Brühlerinnen soll das nicht respektlos klingen, aber sie spielen keinen wahnsinnig attraktiven Handball. Allerdings sind sie sehr konsequent. Einige Partien gewannen sie in den letzen Minuten.» Im Griff ­haben müsse man vor allem die wurfstarken Rückraumspielerinnen der St. Gallerinnen.

Seinem eigenen Team attestierte er zuletzt eine positive Entwicklung, «die Freude am Handball ist zurückgekehrt, das drückt sich auch in den Resultaten aus». Die Spono Eagles scheinen also bereit zu sein, um den in dieser Saison noch ungeschlagenen St. Gallerinnen die erste Niederlage beizufügen. Und damit die reelle Chance zu wahren, wenigstens einen Titel aus der Vorsaison erfolgreich zu verteidigen. Gegner im Cupfinal wäre dann der Sieger aus der sonntäglichen Begegnung zwischen RW Thun und GC Amicitia Zürich.