Stabhochspringer Marco Jost befindet sich am Quer durch Zug auf Abwegen Die Zuger Altstadt stand am vergangenen Samstag im Fokus der Staffelläufer. Das traditionelle Quer durch Zug ist Jahr für Jahr ein Fixpunkt im Wettkampfkalender des Stabhochspringers Marco Jost. Stefanie Barmet

Stabhochspringer Marco Jost (vorne). Bild: Hanspeter Roos (Zug, 6. April 2019)

304 Teams, bestehend aus fünf oder sechs Startenden, nahmen am 77. Quer durch Zug vom vergangenen Samstag teil und absolvierten dabei Streckenlängen von 890 bis 2260 Metern. Besonders stark präsentierten sich – wie bereits in den Vorjahren – die Equipen des LK Zug. Bei den Frauen und Juniorinnen mussten sich die Zuger zwar knapp dem jungen Team der LG Unterwalden geschlagen geben, in der Mixed-Kategorie waren die Zuger hingegen einmal mehr eine Klasse für sich. Mit über fünf Sekunden Vorsprung siegte das Sextett, dem unter anderem Géraldine Frey, Silke Lemmens und der kürzlich zurückgetretene Hürdenspezialist Tobias Furer angehörten, mit Streckenrekord.

Auf der Sprintstrecke der Männer lief der LK Zug hinter dem TV Unterstrass auf Rang zwei. Die Mittelstreckendistanz dominierten die Männer der LG Unterwalden. Nicht um den Sieg in der Kategorie Mixed mitreden konnte der LC Emmenstrand. Mit Rang zehn gelang dem Sextett dennoch ein ansprechendes Resultat. «Betrachtet man den Trainingsaufwand des ganzen Teams, das aus vielen ehemaligen Leichtathleten besteht, die seit längerem keine Bahnwettkämpfe mehr bestreiten, haben wir das Maximum herausgeholt», analysiert Marco Jost. Der Stabhochsprungspezialist nahm die längste Strecke von 410 Metern in Angriff. «Am Quer durch Zug steht der Spass und das Gesellschaftliche im Vordergrund. Dennoch ist es ein Wettkampf und man will sein Bestes geben. Im Winter mache ich Sprints bis zu 200 Meter, weshalb ich nicht völlig unvorbereitet war. Es lief mir erstaunlich gut, die letzten 20, 30 Meter wurden aber schon hart.»

Quer durch Zug – die Bilder:

Das LK-Zug-Sprinttalent Silke Lemmens eilt davon. (Bild: Stefan Kaiser, Zug, 06. April 2019) Geschlechterduelle sind keine Seltenheit. (Bild: Stefan Kaiser, Zug, 06. April 2019) Voller Einsatz ist Pflicht. (Bild: Stefan Kaiser, Zug, 06. April 2019) Ohne ein gutes Einwärmen geht es nicht. (Bild: Stefan Kaiser, Zug, 06. April 2019) Zeit für Spässe bleibt am Rand der Wettkämpfe genug. (Bild: Stefan Kaiser, Zug, 06. April 2019) Anspannung vor der Stabübergabe. (Bild: Stefan Kaiser, Zug, 06. April 2019) Hier kündigt sich ein gelingender Wechsel an. (Bild: Stefan Kaiser, Zug, 06. April 2019) Vom Start weg wird Vollgag verlangt. (Bild: Stefan Kaiser, Zug, 06. April 2019) Die Zuschauer fiebern mit. (Bild: Stefan Kaiser, Zug, 06. April 2019) Volle Konzentration bis zum Schluss. (Bild: Stefan Kaiser, Zug, 06. April 2019) Mit wehenden Haaren durch das Ziel. (Bild: Stefan Kaiser, Zug, 06. April 2019) Johanna Kannewischer vom LK Zug in Aktion. (Bild: Stefan Kaiser, Zug, 06. April 2019) Auch Stürze gilt es zu verkraften. (Bild: Stefan Kaiser, Zug, 06. April 2019) Die Zugerin Géraldine Frey (vorn) gibt Gas. (Bild: Stefan Kaiser, Zug, 06. April 2019) Die Startschüsse müssen gehört werden. (Bild: Stefan Kaiser, Zug, 06. April 2019) Wer den Durchblick hat, hängt die Konkurrenz ab. (Bild: Stefan Kaiser, Zug, 06. April 2019) Schon die Kleinsten schenken sich nichts. (Bild: Stefan Kaiser, Zug, 06. April 2019) 17 Bilder Das 77. Quer durch Zug

Der Staffellauf in Zug gehört seit Beginn seiner Leichtathletikkarriere fix in die Saisonplanung und bildet zugleich den Startschuss in die Freiluftsaison. Nach dem Lauf wird mit dem Team gemeinsam gegessen – ein weiterer Grund, weshalb der Wettkampf im LC Emmenstrand Tradition hat. «Das Quer ist ein extrem cooler Anlass. Ein Staffellauf in der Altstadt mit so kurzen Distanzen ist nichts Alltägliches. Ich habe nur gute Erinnerungen an diesen speziellen Wettkampf.» Die Anspannung sei dabei eine andere als bei einem Stabhochsprungwettkampf.

Zwei Trainings in der Woche in Magglingen

«Solche Staffelwettkämpfe sind eine schöne Abwechslung. Dabei stelle ich weniger hohe Erwartungen an mich als beim Stabhochsprung. Dort weiss ich, was möglich ist.» In seiner Hauptdisziplin soll es im Sommer hoch hinausgehen. Dafür trainiert Marco Jost an sechs Tagen. Zweimal pro Woche reist er nach Magglingen, wo er unter anderem intensiv an der Technik feilt. «Im Winter bin ich bewusst mit kürzerem Anlauf gesprungen, um so das technische Niveau Stück für Stück zu verbessern. Nun gilt es, die erzielten Fortschritte auch bei längerem Anlauf umzusetzen. Passt alles zusammen, sollte ich deutlich höher springen als im Vorjahr», so der 24-Jährige.

Ziel ist es, regelmässig über 5 Meter zu springen und die Höhe von 5,20 Metern anzugreifen. An den Schweizer Meisterschaften in Basel von Ende August möchte der gelernte Zimmermann und diplomierte Holztechniker HF, der in einem 80-Prozent-Pensum arbeitet, vorne mitmischen.