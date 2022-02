Telemark Podestplätze in Norwegen: Starke Auftritte von Beatrice Zimmermann Mit den Classic-Rennen wurden am vergangenen Donnerstag die Weltcup-Wettkämpfe im norwegischen Al lanciert.

Beatrice Zimmermann ist in guter Form. Bild: Jean-Christophe Bott/Keystone

Dabei holte sich die 31-jährige Stanserin Beatrice Zimmermann Rang drei, lediglich eine Hundertstelsekunde hinter der Zweitplatzierten Französin Argeline Tan Bouquet. Als Siegerin ging die Berner Oberländerin Martina Wyss hervor. Die Männer wurden vom letztjährigen Gesamtweltcupsieger, dem Walliser Bastien Dayer, dominiert. Die in einem Lauf ausgetragenen Classic-Rennen sind im Telemarksport die anspruchsvollste Disziplin mit einer Zeit von über zwei Minuten.

Einen Tag später stand der Sprint auf dem Programm. Dank Wyss und Dayer konnte die Schweizer Mannschaft wieder über Siege jubeln. Zimmermann vermochte erneut zu überzeugen und belegte wie schon zum Auftakt Platz drei. Beim abschliessenden Parallel-Sprint bestritten Wyss und Zimmermann den Final, den die Bernerin knapp für sich entschied und die Nidwaldnerin auf Platz zwei verwies. «Mir fehlte etwas die Risikobereitschaft», sagte Zimmermann nach diesem Rennen.

«Aber alles in allem bin ich mit meinen Leistungen zufrieden.»

Letztjährige Dominatorin pausiert in dieser Saison

Im Gesamtweltcup der Männer führt Dayer, der auf dem besten Weg ist, diesen Titel zu verteidigen, und in Al alle Disziplinen für sich entschied. Bei den Frauen steht Wyss ganz vorne, Zimmermann ist auf Platz drei zu finden. In dieser Saison nicht am Start ist Amélie Wenger-Reymond, die mehrfache Weltmeisterin, Gesamtweltcupsiegerin und letztjährige Dominatorin. Die 34-jährige Walliserin wurde im Dezember zum zweiten Mal Mutter und pausiert.

Nächste Fixpunkte im Weltcup-Kalender sind der 6. und 7. März: In Les Houches (FRA) stehen zwei Sprints auf dem Programm. Dann schlägt der Telemark-Tross in Mürren auf. «Auf diese Rennen freue ich mich besonders», sagte Beatrice Zimmermann.