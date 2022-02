Tennis Starkes Comeback von Adam Moundir: Jetzt will er wieder professionell spielen Der Luzerner Tennisprofi setzt seine Karriere nach zweijährigem Unterbruch fort.

Der 26-jährige Adam Moundir probiert es als Teilzeit-Profi. Bild: Boris Bürgisser

Nach einer beinahe zweijährigen Pause hat Adam Moundir erstmals wieder ein internationales Turnier bestritten. Die Nummer 1 der Zentralschweiz unterbrach der Coronapandemie wegen seine Profikarriere und setzte in dieser Zeit als Product-Manager bei Mobilezone auf den Beruf. Seine bisher beste Klassierung in der Weltrangliste erreichte der 26-jährige Luzerner am 18. November 2019 mit Platz 437, aktuell belegt er aufgrund seiner Absenz nur noch ATP-Rang 894, womit er beim 15000-Dollar-Turnier in Antalya (Türkei) die Qualifikation bestreiten musste. Nach drei Siegen traf er im Haupttableau auf den topgesetzten Russen Evgenii Tiurnev (ATP 276), dem er zwar alles abverlangte, schliesslich aber dennoch in drei Sätzen mit 6:4, 4:6, 1:6 unterlag.

Zusammen mit dem Tessiner Nicolas Parizzia brillierte Moundir auch im Doppel – selbst wenn der Final gegen Cuevas/Pujolras mit 6:3, 3:6, 4:10 knapp verloren ging. Damit verpasste Moundir seinen vierten Titelgewinn auf der ITF-Futures-Tour. Ende September 2019 hatte er im Einzel beim 25000-Dollar-Turnier in Jounieh (Libanon) triumphiert, im selben Jahr sicherte er sich in Marokko zwei Titel im Doppel.

Adam Moundir will es nun nochmals als Profi versuchen und gleichzeitig in Teilzeit seinem Beruf nachgehen. «Der Job und das Tennis sind mir sehr wichtig. Ich möchte zeigen, dass man beide Sachen kombinieren kann und sie hoffentlich für einen guten Ausgleich sorgen», sagt der schweizerisch-marokkanische Doppelbürger, der mit dem ersten internationalen Einsatz nach langer Zeit zufrieden ist.

«Ich muss jetzt einfach wieder in den Rhythmus kommen und mein Körper muss sich wieder an die Belastung gewöhnen.»

In dieser Woche bestreitet Moundir das mit 25 000 Dollar dotierte Turnier in Antalya.

Tina Nadine Smith kehrt zum Siegen zurück

Tina Nadine Smith hatte in diesem Jahr bisher hartes Brot zu essen. In den ersten vier Turnieren schied sie jeweils in den Startrunden der Qualifikation aus: in Australien bei den 250000-Dollar-Turnieren (Melbourne und Adelaide) sowie im spanischen Manacor bei den beiden 25000er-Turnieren. Die 19-Jährige aus Meggen verlor diese Partien aber gegen deutlich besser klassierte Spielerinnen. In Canberra kehrte Smith zum Siegen zurück. Im Haupttableau des 25000-Dollar-Turniers in Down Under bezwang sie mit der Australierin Abbie Myers (WTA 473) und der Chinesin Jia-Jing Lu (WTA 315) zwei stärker eingestufte Spielerinnen. Gegen die topgesetzte Russin Arina Rodionova (WTA 193) war Smith im Viertelfinal beim 1:6, 1:6 ohne Chance, macht aber in der Weltrangliste weiter Boden gut. Aktuell liegt sie auf Rang 596 – das beste Ranking ihrer bisherigen Karriere.