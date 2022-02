Volleyball Diese talentierte Sarnerin hat das Interesse von NLA-Klubs geweckt Lia Capraro (19) von Volleya Obwalden wird als beste Schweizer NLB-Spielerin ausgezeichnet.

Lia Capraro weiss, was sie will. Bild: Pius Amrein (Sarnen, 3. Oktober 2021)

Lia Capraro, Aussenangreiferin von Volleya Obwalden, schaute verwundert in die Runde, als der Speaker nach dem mit 1:3 verlorenen NLB-Derby gegen Volley Luzern (siehe Box) eine Ehrung ankündigte. Die junge Frau erhielt den Volley-1-Award 2021 als beste Schweizer NLB-Spielerin. Was bedeutet diese Auszeichnung für die 19-jährige Volleyballerin?

«Eine tolle Überraschung. Mit diesem Award habe ich nie gerechnet»,

meinte sie sichtlich gerührt. Doch so ganz ohne Ansage kam diese Auszeichnung, von der Raiffeisenbank Obwalden mit 500 Franken dotiert, nicht. Insider sprechen hinter vorgeschobener Hand denn auch von einem «Supertalent».

Capraro ist volleyballmässig vorbelastet. Schon ihre Mutter Anita war aktiv. Mit elf Jahren hatte es auch Lia gepackt. Sie erlernte das Volleyball-ABC in der Talentschool Innerschweiz unter der heutigen Schweizer Nationaltrainerin Lauren Bertolacci und wurde bei Volleya Obwalden von Nik Buser und nach dessen Abgang von André Küenzi weiter geschult.

Der Trainer Küenzi schwärmt: «Diese Auszeichnung hat Lia verdient. Sie arbeitet zielstrebig, ehrgeizig, fokussiert und hat schon früh Verantwortung übernommen.»

Vorbild ist sprunggewaltige Mexikanerin

Die Schülerin der Sportklasse Kantonsschule Alpenquai in Luzern hat aber nicht nur Volleyball im Kopf. Die sprachlich begabte Sarnerin setzt auf eine gute berufliche Ausbildung: «In einem nächsten Schritt will ich die Matura abschliessen und dann mit einem Studium, mit noch unbekannter Richtung, beginnen.» Im sportlichen Bereich eifert Capraro der mexikanischen Nationalspielerin Samantha Bricio nach.

«Ich habe viele Videos von ihr angeschaut. Sie ist unglaublich sprunggewaltig und ihre Servicebälle sind sensationell. Da kann ich noch nicht mithalten»,

sagt sie mit einem Lächeln.

Die für Volleyballerinnen eher klein gewachsene Lia Capraro (1,78 m) konnte schon einige Erfolge feiern, so zum Beispiel der zweite Rang an der U17-Schweizer-Meisterschaft mit ihren Teamkolleginnen von Volleya Obwalden und die Bronzemedaille mit dem U19-Volleya-Team. Auch international war sie im Nachwuchs schon erfolgreich.

Auf die Frage, ob sie nebst dem Volleyball noch Zeit für ihre Hobbys findet, sagt Lia Capraro: «Sicher. Während der Saison kommen diese schon etwas zu kurz. Im Winter fahre ich aber gerne Ski und im Sommer spiele ich mit Vergnügen Beachvolleyball mit Freunden und verweile sehr gerne bei uns am See und in den Bergen. Ich probiere auch andere Sportarten wie Windsurfen aus.» Weiter verrät sie:

«Ich koche sehr gerne und nehme mir Zeit, um ein gutes Buch zu lesen.»

Dass die sehr guten Leistungen und das vorhandene Talent nicht unbemerkt blieben, ist nicht von der Hand zu weisen. Gleich mehrere Angebote aus der NLA sind schon ins Haus der Capraros geflattert. Lia Capraro weiss, was sie in ihrem noch jungen Volleyball-Leben erreichen will. «Ich möchte einen Stammplatz in einem NLA-Team und auch in der Schweizer Nationalmannschaft erobern. Auch der Traum, einmal im Ausland – in der ersten Deutschen Bundesliga – zu spielen, ist für mich Motivation genug, um weiter hart an mir zu arbeiten.»

Trainer André Küenzi, der die junge Volleyballerin schon seit Jahren begleitet, ist überzeugt:

«Sie wird ihren Weg nach dem Wechsel in ein NLA-Team machen.»

Sie kämpft mit Volleya um den Ligaerhalt

Trotz des Award-Gewinns und einer grossen Volleyball-Karriere vor Augen bleibt Lia Capraro demütig. Sie legt den Fokus konzentriert auf den Rest der Saison. «Ich werde mich voll und ganz reinhängen, um zusammen mit meinen Teamkolleginnen von Volleya Obwalden den NLB-Ligaerhalt zu sichern», sagt sie.