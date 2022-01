Fussball Trainer Antonio de Oliveira verlässt den ESC Erstfeld Der Drittligist und der Trainer beenden im Sommer die erfolgreiche Zusammenarbeit. Die Suche nach einem Nachfolger läuft.

Antonio de Oliveira strebt ein Engagement in einer höheren Liga an. Bild: PD

Der ESC Erstfeld war in der Vorrunde einer der erfolgreichsten Drittligisten in der Zentralschweiz und konnte den Wintermeistertitel in der Gruppe 1 feiern. Nun verkünden der Verein und sein Trainer Antonio de Oliveira (Bild), dass sie nach Saisonschluss getrennte Wege gehen werden. De Oliveira hat das Amt in Erstfeld im Sommer 2019 angetreten. Er glaubt, dass die Mannschaft wie auch er selber nach Saisonende neue Impulse benötigten. «Mein Ziel ist und bleibt es weiterhin, eine erste Mannschaft mindestens in der 2. Liga oder 2. Liga inter zu trainieren», lässt er sich in einer Medienmitteilung zitieren.

Vorstand findet lobende Worte

Der ESC-Vorstand akzeptiert den Entscheid und lobt: «Unter Toni hat die Mannschaft nochmals einen weiteren Schritt gemacht und sich fussballerisch weiterentwickelt.» Wer neuer Trainer in Erstfeld wird, ist derzeit noch unklar. Die Suche nach einem Nachfolger von de Oliveira läuft aber bereits, damit die Urner die Saison 2022/2023 planen können. (pd/ars)