Trainer-Duo verlässt den FC Hergiswil Der 2.-Liga-inter-Verein Hergiswil begibt sich auf die Suche nach neuen Trainern.

Marc Odermatt wird den FC Hergiswil im Sommer verlassen. Manuela Jans-Koch | Lz

Fussball Für das Trainer-Duo Marc Odermatt/Denis Faccenda geht nach drei Saisons das Engagement beim FC Hergiswil (2. Liga inter, Rang 10/19 Punkte) zu Ende. Die Vereinsleitung der Nidwaldner verlängert den Vertrag mit dem Trainergespann nach dem Ende der laufenden Saison nicht mehr. Den Höhepunkt erlebte das Trainer-Duo mit dem Gewinn des 2.-Liga-inter-Meistertitels in der Saison 2017/18. Auf einen Aufstieg in die 1. Liga wurde anschliessend aber von Vereinsseite her verzichtet. Wer die Nachfolge der beiden antreten wird, hat die Vereinsleitung noch nicht bekannt gegeben. (yder)