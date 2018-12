Trautes Heim im hohen Norden für die Obwaldnerinnen Lea und Anja Fischer Die Langläuferin Lea Fischer trainiert und studiert seit 2017 in Norwegen, ebenso ihre Schwester Anja seit dem Sommer 2018. Im Sport gehen die beiden Engelbergerinnen unterschiedliche Wege. Roland Bösch

Lea Fischer (vorne) und ihre jüngere Schwester Anja aus Engelberg sind immer für ein Spässchen zu haben. Bild: Julian Fischer (Lenzerheide, 16. Dezember 2018)

25 Kilometer Luftlinie liegen zwischen Davos und der Lenzerheide. Die beiden Bündner Wintersportorte waren am Wochenende Gastgeber von zwei internationalen Wettkämpfen. Während in Davos der Langlauf-Weltcup einen Halt einlegte, standen sich in der Biathlon-Arena Lantsch/Lenz 280 Athleten aus 37 Nationen im Alter von 19 bis 20 Jahren gegenüber.

An beiden Orten kam es für die Engelberger Sportlerfamilie Fischer zu einer Premiere. Die 20-jährige Lea Fischer erlebte ihre Weltcuptaufe, währenddessen ihre 19-jährige Schwester Anja ihr erstes IBU-Juniorcup-Biathlonrennen absolvierte. Die Ränge 73 im Einzelrennen und 78 im Sprint bei der Biathletin Anja Fischer und der 45. Platz im Sprint sowie der 71. Rang über 10 Kilometer bei Lea Fischer scheinen im ersten Moment nichts Gutes zu verheissen. Diese Analyse greift zu kurz. Beide jungen Sportlerinnen haben trotz unterschiedlicher Sportarten am Wochenende das Ziel, Erfahrungen zu sammeln, erreicht. Im Sprint fehlten Lea Fischer für die Finalqualifikation lediglich 4,8 Sekunden. «Die Stimmung in Davos war eindrücklich. Am Samstag war ich am Start ziemlich nervös. Beim zweiten Einsatz am Sonntag stellte sich schon eine Art Routine ein», erzählt Lea Fischer.

Der Jahrgangsbesten von 2017 der Sportmittelschule Engelberg kam dabei entgegen, dass sie in Skandinavien bereits gegen die grossen Namen aus Norwegen und Schweden laufen konnte. «Ein Weltcup-Rennen ist dann aber vom Ganzen drumherum doch noch etwas anderes», blickt Lea Fischer zufrieden zurück. Einige wertvolle Tipps gab es auch von der Schweizer Teamleaderin Laurien van der Graaff. Mit ihr hat Lea Fischer auch im Sommer zwei Trainingslager in Norwegen und Deutschland absolviert.

Profitiert vom Netzwerk des Langlaufklubs

Lange geniessen konnte Lea Fischer die Stimmung nach dem Rennen am Sonntag nicht mehr. Zusammen mit ihrer Mutter Helen und Bruder Julian ging es umgehend auf die Lenzerheide, um Anja bei ihrem zweiten Wettkampf zu unterstützen. Solche familiäre Zusammentreffen sind trotz der gemeinsamen Begeisterung für den Langlauf- und Biathlonsport seltener geworden. Es gibt einen guten Grund, und der heisst Norwegen.

Lea Fischer lebt seit dem Sommer 2017 mit ihrem Freund Janis Lindegger in Trondheim und studiert an der Uni Bewegungswissenschaft. Sie ist einem örtlichen Skiclub beigetreten und profitiert von diesem Netzwerk. Die Liebe zur Langlaufnation entwickelte sich bereits in der Saison 2014/15, als die Obwaldner B-Kaderathletin für ein Jahr der Sportmittelschule Engelberg den Rücken kehrte und ein Austauschjahr absolvierte. Lea Fischer sagt: «Trondheim ist definitiv mein zweites Zuhause geworden. Ich fühle mich sehr wohl hier.»

Mitte August 2018 folgte ihre um elf Monate jüngere Schwester Lea in den Norden. «Selbstverständlich war es mein Entscheid, ebenfalls hier zu studieren», klärt Anja Fischer auf und gibt sogleich zu: «Lea ist mit ihrer zielstrebigen Art ein Vorbild für mich.»

Nach einigen gemeinsamen Tagen in Trondheim liegen mittlerweilen rund 67 Kilometer oder 90 Fahrminuten zwischen Anja Fischer und ihrer Schwester. Die Biathletin Anja Fischer hat zwar dasselbe Land ausgesucht, das Angebot der Uni in Meraker ist ein komplett anderes. Anja Fischer studiert Sportwissenschaft. «Meine ganze Klasse an der Uni besteht aus Sportlern. Wir trainieren auch gemeinsam. Zudem wohne ich zusammen mit einer Mitschülerin in einer Studentenwohnung.» Begleitet wird Anja Fischer von einem kompetenten Betreuungsstab. Die zweifache Olympiasiegerin und achtfache Weltmeisterin Tora Berger ist beispielsweise ihre Schiesstrainerin. «Während des Winters ist an der Uni in Meraker Pause angesagt, bevor es dann am 1. April jeweils mit dem Studium weitergeht», gewährt Anja Fischer einen Einblick in ihren Alltag.

Wintermonate in der Schweiz

Bei Lea Fischer hingegen geht das Studium auch in den Wintermonaten weiter. Trotzdem ist die Langläuferin Ende November 2018 mit ihrer Schwester in die Schweiz zurückgekehrt. Weil die Vorlesungen online abgerufen werden können, ist es für Lea Fischer kein Problem, sich während mehreren Monaten ausserhalb von Norwegen aufzuhalten. Steht wie heute Dienstag eine wichtige Prüfung an, kann Lea Fischer diese in den Räumlichkeiten der Sportmittelschule Engelberg ablegen. «Ein tolles Beispiel wie mir dank der Flexibilität mehrerer Leute die Kombination aus Sport und Studium vereinfacht wird.»

Lea und Anja Fischer gehen den gewählten Weg mit voller Überzeugung, auch wenn ab und zu etwas mehr Koordination mit den Verantwortlichen von Swiss-Ski notwendig ist. Nach den beiden Premieren vom letzten Wochenende geht es für die beiden Fischer-Frauen Schlag auf Schlag weiter. Vor Weihnachten stehen für Anja Fischer im französischen Premanon weitere IBU-Junior-Cup-Rennen an, währenddessen sich Lea Fischer auf die Continentalcup-Rennen im Valdidentro (ITA) fokussiert. Beide verfolgen dabei mit der Qualifikation für die Biathlon-Junioren-WM respektive die U23-Langlauf-WM ein sehr ähnliches Ziel.