Turnspektakel in Hünenberg Beim Zuger Getu Cup geht es im Einzel- und Paarwettkampf um die Titel. Gleichzeitig werden die Kantonalmeister erkoren.

Impression vom 31. Zuger Getu Cup in der Dreifachturnhalle Ehret in Hünenberg. (Bild: Patrick Hürlimann, Hünenberg, 4. Mai 2019) Marisa Gnos, Oliver Mueller, Simone Schmid, Yannick Burkart, alle TV Hünenberg (v.l.n.r.). Impression vom 31. Zuger Getu Cup in der Dreifachturnhalle Ehret in Hünenberg. (Bild: Patrick Hürlimann, Hünenberg, 4. Mai 2019) Jasmin Michel, unten, und Christoph Hegglin, beide STV Menzingen, beim Bodenturnen. Impression vom 31. Zuger Getu Cup in der Dreifachturnhalle Ehret in Hünenberg. (Bild: Patrick Hürlimann, Hünenberg, 4. Mai 2019) Simone Schmid, oben, und Yannick Burkart, beide TV Hünenberg, beim Bodenturnen. Impression vom 31. Zuger Getu Cup in der Dreifachturnhalle Ehret in Hünenberg. (Bild: Patrick Hürlimann, Hünenberg, 4. Mai 2019) Oliver Müller, links, und Marisa Gnos, rechts, beide TV Hünenberg, am Schaukelring. Impression vom 31. Zuger Getu Cup in der Dreifachturnhalle Ehret in Hünenberg. (Bild: Patrick Hürlimann, Hünenberg, 4. Mai 2019) Deborah Bissig, oben, und Lukas Krebs, beide TSV 2001 Rotkreuz, beim Bodenturnen. Impression vom 31. Zuger Getu Cup in der Dreifachturnhalle Ehret in Hünenberg. (Bild: Patrick Hürlimann, Hünenberg, 4. Mai 2019) Oliver Müller, TV Hünenberg, am Barren. Impression vom 31. Zuger Getu Cup in der Dreifachturnhalle Ehret in Hünenberg. (Bild: Patrick Hürlimann, Hünenberg, 4. Mai 2019) Marisa Gnos, TV Hüneberg, am Schulstufenbarren. Impression vom 31. Zuger Getu Cup in der Dreifachturnhalle Ehret in Hünenberg. (Bild: Patrick Hürlimann, Hünenberg, 4. Mai 2019) Marisa Gnos, Oliver Mueller, Simone Schmid, Yannick Burkart, alle TV Hünenberg (v.l.n.r.). Impression vom 31. Zuger Getu Cup in der Dreifachturnhalle Ehret in Hünenberg. (Bild: Patrick Hürlimann, Hünenberg, 4. Mai 2019) Jasmin Michel, unten, und Christoph Hegglin, beide STV Menzingen, beim Bodenturnen. Impression vom 31. Zuger Getu Cup in der Dreifachturnhalle Ehret in Hünenberg. (Bild: Patrick Hürlimann, Hünenberg, 4. Mai 2019) 10 Bilder Geräteturnen: Die Bilder zum 31. Zuger Getu Cup in Hünenberg

175 Turner aus 20 Vereinen nahmen am Samstag am Getu Cup in Hünenberg teil. Im Einzelwettkampf in den Kategorien 1 bis 7 und Männer bestritt jeder Turner einen Fünfkampf. Der Wettkampf galt gleichzeitig als Kantonalmeisterschaft und diente den Zugern auch als Qualifikationswettkampf für die Teilnahme an den Schweizer Meisterschaften oder einfach als Vorbereitung auf das Eidgenössische Turnfest vom 13. bis 23. Juni 2019 in Aarau.

In der Pause des Einzelwettkampfes wurde zum vierten Mal der Paarwettkampf durchgeführt. Dies wollten sich viele nicht entgehen lassen und so füllten sich die Zuschauerreihen zusätzlich. In dieser attraktiven Wettkampfform wird am Boden eine Paarübung zu Musik, an den Schaukelringen eine synchrone Paarübung sowie einzeln eine Übung am Sprung, Reck, Schulstufenbarren oder Barren geturnt. Acht Paare, die zum Teil bereits an diversen Schweizer Meisterschaften Top-Resultate erzielt haben, zeigten kreative und spektakuläre Übungen. Die Turnenden sorgten für Spannung und Akrobatik und begeisterten das Publikum. Marisa Gnos und Oliver Müller aus Hünenberg konnten ihren Titel vom Vorjahr mit einer Gesamtnote von 29.30 verteidigen. Ebenfalls aus Hünenberg kommen die Zweitplatzierten, Simone Schmid und Yannick Burkart, mit einer Note von 28.68. Den dritten Platz erreichte das Paar Laura Tissari und Tim Wisotzki vom TV Untersiggenthal mit 28.30.