U15-Landhockeyaner des Luzerner SC sind Schweizer Meister in der Halle Der Nachwuchs des Luzerner SC kann feiern. In Genf schlagen sie im Meisterschafts-Final Wettingen mit 4:2 und feiern danach den Meistertitel.

Den Final gewonnen, nun können die Luzerner ihren Meistertitel feiern. (Bild: pd (Genf, 20. Januar 2019))

Am Wochenende konnte der Luzerner SC feiern. Grund dafür boten die Generationen, die in den kommenden Jahren die erste Männermannschaft des einzigen Zentralschweizer Clubs tragen werden. Mit einem beeindruckend souveränen Auftritt in Genf gelang es den U15-Elite-Boys des LSC, den Schweizer-Hallenmeister-Titel 2019 nach Luzern zu holen. Das Teams setzte sich in einem packenden Finalspiel mit einem zu keinem Zeitpunkt gefährdeten 4:2-Sieg gegen den letztjährigen Meister von RW Wettingen durch.

Der Erfolg der jungen Mannschaft ist dem enormen Teamgeist sowie dem abtretenden Trainer Daniel Dziemba zuzuschreiben. Er hatte die Mannschaft über die vergangenen Jahre kontinuierlich aufgebaut und gecoacht, und dabei von einem speziellen Projekt des Vereins profitiert, das grosszügig unterstützt wird: Die sogenannte «U15 Boys Akademie» des Luzerner SC gilt als Vorzeigeprojekt, das junge Sportler sanft und doch gezielt in den Leistungsbereich führt. Das LSC-Produkt wird durch diesen Titel nochmals einen Schub erfahren. (ba)