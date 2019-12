Live Unihockey-Derby in der NLA: United Zug führt bei Ad Astra Sarnen nach dem ersten Drittel Obwalden gegen Zug oder Ad Astra gegen United – das Derby in der höchsten Schweizer Unihockey-Liga. Verfolgen Sie die Partie im Livestream.

Livestream der Partie:

1. Drittel 0:1*

Kein hitziges Derby in den ersten 20 Minuten. Zug ist die bessere Mannschaft mit den zwingenderen Torchancen. Der erste Treffer fällt nach etwas mehr als sieben Minuten – doch der Schiedsrichter gibt den Treffer wegen Torraumoffside nicht.

In der 14 Minute gehen die Gäste dann aber doch in Führung. Der Schwede Alexander Larsson trifft nach einem Abpraller sehenswert per Direktabnahme. Sarnen wird kaum zwingend vor dem Tor der Zuger. Es bleibt bei der knappen Zuger Führung zur ersten Pause.