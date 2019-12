Unihockey-Derby in der NLA: Ad Astra Sarnen wartet weiter auf den ersten Heimsieg – Zug siegt dank starkem letzten Drittel Obwalden gegen Zug oder Ad Astra gegen United – so hiess die Derby-Affiche in der höchsten Schweizer Unihockey-Liga. Der Sieger heisst Zug United – dank einem Doppelschlag zu Beginn des letzten Drittels.

In Obwalden warten die Unihockey-Fans weiterhin auf den ersten Heimsieg von Ad Astra Sarnen. Im Derby gegen Zug United hielten die Sarner die ersten beiden Drittel gut mit, es stand 2:2 nach 40 Minuten. Ein Doppelschlag zu Beginn des letzten Drittels war am Ende der Grundstein für den klaren Sieg der Zuger.

Endstand

Ad Astra Sarnen : Zug United 2:7 (0:1, 2:1, 0:5)

1. Drittel

Kein hitziges Derby in den ersten 20 Minuten. Zug ist die bessere Mannschaft mit den zwingenderen Torchancen. Der erste Treffer fällt nach etwas mehr als sieben Minuten – doch der Schiedsrichter gibt den Treffer wegen Torraumoffside nicht.

In der 14 Minute gehen die Gäste dann aber doch in Führung. Der Schwede Alexander Larsson trifft nach einem Abpraller sehenswert per Direktabnahme. Sarnen wird kaum zwingend vor dem Tor der Zuger. Es bleibt bei der knappen Zuger Führung zur ersten Pause.

2. Drittel

Die Obwaldner bringen von Beginn an viel mehr Energie auf den Hallenboden. Die Belohnung folg nach etwas mehr als einer Minute: Der Finne Kaapo Savinainen trifft für Sarnen zum Ausgleich. Sofort ist es ein anderes Spiel. Die Emotionen sind da, das Publikum auch. Ad Astra übersteht eine Unterzahlsituation direkt nach dem Ausgleich.

34. Minute: Die erneute Führung für Zug. Verteidiger Manuel Staub trifft nach einem Vorstoss über rechts genau ins obere Toreck – keine Chance für Sarnens Torhüter Mario Britschgi. Die Sarner sind aber nicht geschockt und powern weiter. Die Schöni-Brüder Roman und Marco haben gute Chance auf den erneuten Ausgleich, Lattentreffer inklusive.

Der Ausgleich fällt nach 39 Minuten. Roman Schöni legt quer auf Valerio Läubli, welcher sehenswert aus der Distanz trifft. Der Jubel ist gross, der erste Heimsieg liegt in der Luft. Durchatmen.

3. Drittel

Der Start in das letzte Drittel ist intensiv – Chancen auf beiden Seiten. In der 44. Minute sind es die Zuger, die zum dritten Mal in Führung gehen. Nach einem Ballverlust schliesst der Schwede Carl Kostov-Bredberg eine 3 gegen 2 Situation erfolgreich ab. Es kommt noch schlimmer für Sarnen: Nur wenig später erhöht Adrian Furger nach einem Vorstoss durch die Mitte auf 4:2 für Zug. Doppelschlag!

Sarnen nimmt ein Timeout – ohne Erfolg. Furger legt in der 47. Minute für Zug nach und erhöht auf 5:2. Sarnen fängt sich, gibt nicht auf. In der 54. Minute kann Savinainen zu einem Penalty anlaufen, doch der Finne scheitert am Zuger Torhüter. War das der letzte Strohhalm, den Sarnen da verpasst hat? Fast, Sarnen kann noch in Überzahl spielen, nimmt den Torhüter raus für einen sechsten Feldspieler. Die Idee geht nach hinten los, Marco Laely schiesst den sechsten Zuger Treffer ins leere Tor.

Zum Schlussresultat trifft dann noch der Schwede Bredberg mit seinem zweiten Treffer.

Fazit

Am Ende heisst das bittere Resultat 2:7 aus Sicht der Sarner, welche für das verschlafene dritte Drittel viel Lehrgeld bezahlen. Die Obwaldner bleiben das Schlusslich in der NLA.

Zug United auf der anderen Seite bleibt weiter auf dem starken dritten Tabellenrang.