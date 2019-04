Unihockey live: Kann Ad Astra Sarnen heute wieder vorlegen?

Am Samstag musste Ad Astra Sarnen in Kloten eine bittere 6:7-Niederlage hinnehmen. Nun steht es in der Best-of-7-Serie 2:2. Verfolgen Sie das fünfte NLA-Aufstiegsspiel von Ad Astra Sarnen gegen die Kloten-Dietlikon Jets im Livestream.